مباراة العراق والكويت القادمة 10/9/2018 وعلى أي قناة منقولة

يبدأ منتخب العراق الأول برنامجه الإعدادي لنهائيات كأس أمم أسيا الإمارات 2019 بداية من شهر سبتمبر 2018 وتحت قيادة مديره الفني السلوفيني كاتانيتش، حيث سنكون جميعا على موعد مباراة العراق والكويت الودية القادمة المقرر لها يوم 10 سبتمبر 2018، ضمن استعدادات الأخضر للنهائيات، منتخب الكويت لم يتأهل إلى كأس أسيا القادمة بسبب الإيقاف الدولي والذي تم رفعه رسميا الآن، هذا ومن المرتقب أن تقام تلك المباراة المرتقبة والهامة على ملعب استاد جابر في العاصمة الكويت.

سيغيب عن لعبة العراق والكويت القادمة نجوم ولاعبي نادي القوة الجوية الدوليين وذلك بسبب مشاركتهم مع الفريق في مباراة العودة أمام نادي اتحاد العاصمة الجزائري، حيث ستكون مباراة العودة صعبة بالجزائر ويريد البطل العراقي الفوز بها للاستمرار في البطولة العربية، من المرتقب أن يسافر منتخب العراق للكويت خلال الساعات القليلة القادمة للدخول في معسكر هناك وحتي موعد بداية اللقاء الهام، منتخب العراق الأول من المنتخبات المرشحة للوصول بعيدا في كأس أمم أسيا القادمة، لما يمتلكه منتخب أسود الرافدين من نجوم كبار في عالم لعبة كرة القدم.

مباراة العراق والكويت القادمة 2018

منتخب العراق يشارك في كأس القادمة ضمن المجموعة الرابعة القوية والتي تضمه إلى جانبه منتخبات إيران وفيتنام واليمن، من المرتقب ان تتمكن كل الجماهير من مشاهدة مباراة العراق والكويت مباشرة عبر قناة الكويت الرياضية الثالثة، والتي ستقدم تغطية كاملة وشاملة للمباراة وأفضل أستوديو تحليلي لها.