مباراة العراق والكويت.. تعرف على موعد اللعبة الودية والقنوات التاقلة

يحل منتخب الكويت ضيفًا على منتخب العراق في مباراة ودية يوم الجمعة 30 ديسمبر 2022 بمناسبة افتتاح ملعب الميناء الجديد بمدينة البصرة، حيث نُقدم لكم من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة وموعد مباراة العراق والكويت بتوقيت السعودية والإمارات وقطر، وبتوقيت ألمانيا والسويد والنرويج، بتوقيت جرينتش وأمريكا وكندا وأستراليا.

القنوات الناقلة لمباراة العراق والكويت الودية

بخصوص قنوات تذيع مباراة العراق والكويت مباشرة فمن المرتقب أن تكون المباراة منقولة على قناة العراقية الرياضية والكويتية الرياضية، تلك اللعبة المرتقبة سوف تكون أخر تجارب المنتخب قبل انطلاق كأس الخليج العربي 2023 التي ستقام في مدينة البصرة بداية من السادس من يناير القادم، ملعب الميناء الذي يشهد لعبة العراق يوم الجمعة سوف يستضيف عدد من مباريات خليجي 25.

موعد لعبة العراق والكويت

تاريخ مواجهات المنتخبين العراقي والكويت شهد 30 مقابلة، حقق منتخب العراق الفوز 12 مرة، حقق منتخب الكويت الفوز 9 مرات، التعادل كان في 9 مباريات، أخر مباراة بين المنتخبين كانت في يناير 2021 وكانت مباراة ودية وفاز منتخب العراق 2-1، موعد لعبة العراق والكويت الودية يوم الجمعة في الأوقات التالية:

الساعة 3 عصرًا بتوقيت العراق والسعودية وقطر والكويت.

الساعة 4 مساء بتوقيت دبي الإمارات.

الساعة 1 ظهرًا بتوقيت ألمانيا والسويد والنرويج.

الساعة 12 ظهرا بتوقيت جرينتش.

الساعة 7 صباحا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

الساعة 11 مساء بتوقيت سيدني أستراليا.