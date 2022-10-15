مباراة العراق والكويت للشباب.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لتصفيات كأس آسيا تحت 20

يلتقي منتخب العراق للشباب مع نظيره منتخب الكويت مساء اليوم الأحد ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثامنة في تصفيات كأس آسيا تحت 20 سنة، حيث نستعرض معكم القنوات الناقلة وموعد مباراة العراق والكويت بتوقيت الإمارات والسعودية، بتوقيت ألمانيا وفرنسا والسويد، بتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا، تُقام لعبة منتخب العراق للشباب اليوم الأحد على ملعب نادي النصر بمدينة الكويت.

القنوات الناقلة لمباراة العراق والكويت للشباب

بخصوص قنوات تذيع مباراة العراق والكويت للشباب مباشرة اليوم فسوف تكون منقولة على قناة الكويت الرياضية، ومن المرتقب أن تكون منقولة على القناة العراقية الرياضية، منتخب العراق لديه ثلاث نقاط، بعد فوزه في الجولة الأولى على منتخب الهند بنتيجة 4-2.

موعد مباراة العراق والكويت للشباب

منتخب الكويت تحت 20 سنة مستضيف مباريات تلك المجموعة في تصفيات كأس آسيا للشباب 2022 المؤهلة إلى أوزبكستان 2023 خسر في الجولة الأولى أمام أستراليا بنتيجة 1-4، موعد لعبة العراق والكويت للشباب اليوم الأحد في الأوقات التالية:

الساعة 7.30 مساء بتوقيت العراق والسعودية والكويت.

الساعة 8.30 مساء بتوقيت دبي.

الساعة 6.30 مساء بتوقيت ألمانيا والسويد وفرنسا.

الساعة 5.30 مساء بتوقيت جرينتش.

الساعة 12.30 ظهرا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

الساعة 2.30 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.