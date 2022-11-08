مباراة العراق والمكسيك.. تعرف على موعد اللعبة الودية والقنوات الناقلة

بواسطة محمود عطا الله
موعد لعبة العراق والمكسيك الودية في إسبانيا موعد لعبة العراق والمكسيك الودية في إسبانيا

يلتقي منتخب العراق الأول مع نظيره المنتخب المكسيكي في مباراة ودية دولية مساء اليوم الثلاثاء 9 نوفمبر 2022 في مدينة جيرونا الإسبانية، حيث يخوض المنتخب العراقي معكسر تدريبي في إسبانيا حاليًا، استعدادًا لبطولة كأس الخليج العربي “خليجي 25” الذي يُقام في مدينة البصرة العراقية يناير القادم، في حين يستعد المنتخب المكسيكي للمشاركة في كأس العالم 2022.

موعد مباراة العراق والمكسيك والقنوات الناقلة

  • القنوات الناقلة لمباراة العراق والمكسيك الودية الدولية مباشرة سوف تكون قناة الرابعة الرياضية العراقية، وقد أعلنت الرابعة الرياضية إنها فازت بحقوق بث مباريات العراق القادمة ضد المكسيك والإكوادور وفنزويلا.

  • القنوات الناقلة لمباراة العراق والمكسيك
  • تاريخ مواجهات العراق والمكسيك وديًا شهد مباراة واحدة وانتهت بفوز المكسيك بهدف دون رد.
  • يقود منتخب العراق في تلك المباراة المدير الفني الوطني راضي شنيشل.
  • يذكر ان الاتحاد العراقي لكرة القدم قد تعاقد مع الإسباني خيسوس كاساس لقيادة المنتخب فنيًا.
  • مجموعة المكسيك في كأس العالم تضم: السعودية والأرجنتين وبولندا.

  • موعد لعبة العراق والمكسيك اليوم الأربعاء في الأوقات التالية:
    – الساعة 11 مساء بتوقيت العراق والسعودية والكويت.
    – الساعة 12 عند منتصف الليل بتوقيت دبي الإمارات.
    -الساعة 9 مساء بتوقيت ألمانيا والسويد وهولندا.
    – الساعة 8 مساء بتوقيت بريطانيا.
    – الساعة 3 عصرا بتوقيت نيويورك أمريكا وتورنتو كندا.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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