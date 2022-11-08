مباراة العراق والمكسيك.. تعرف على موعد اللعبة الودية والقنوات الناقلة

يلتقي منتخب العراق الأول مع نظيره المنتخب المكسيكي في مباراة ودية دولية مساء اليوم الثلاثاء 9 نوفمبر 2022 في مدينة جيرونا الإسبانية، حيث يخوض المنتخب العراقي معكسر تدريبي في إسبانيا حاليًا، استعدادًا لبطولة كأس الخليج العربي “خليجي 25” الذي يُقام في مدينة البصرة العراقية يناير القادم، في حين يستعد المنتخب المكسيكي للمشاركة في كأس العالم 2022.

موعد مباراة العراق والمكسيك والقنوات الناقلة