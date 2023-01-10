مباراة العراق واليمن.. تعرف على موعد اللعبة والقنوات الناقلة لبطولة كاس الخليج 2023

يختتم منتخب العراق الأول دور المجموعات من بطولة خليجي 25 عندما يلتقي نظيره اليمني مساء يوم الخميس 12 يناير 2022، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة لمباراة العراق واليمن في كأس الخليج 2023، كما نُقدم موعد لعبة العراق يوم الخميس بتوقيت ألمانيا والسويد والنرويج، بتوقيت جرينتش وأمريكا وكندا وأستراليا.

القنوات الناقلة لمباراة العراق واليمن

كل الجماهير سوف تتمكن من مشاهدة مباراة العراق واليمن مباشرة عبر عدة قنوات فضائية مفتوحة، حيث تذيع المباراة الهامة قناة العراق الرياضية، الرابعة الرياضية العراقية، قناة الكأس الرياضية، قناة أبوظبي الرياضية، وعدة قنوات رياضية خليجية أخرى، منتخب العراق يقترب من حسم التأهل للدور قبل النهائي من كأس الخليج 2023، في حين ودع المنتخب اليمني البطولة بعد تلقيه خسارتين في تلك المجموعة الأولى.

موعد لعبة العراق واليمن يوم الخميس في كأس الخليج 2023

منتخب العراق لديه 4 نقاط، من فوز على السعودية بنتيجة 2-0، وتعادل مع عمان بدون أهداف، يتصدر منتخب العراق المجموعة الأولى من خليجي 25 بالتساوي مع عمان صاحبة نفس الرصيد من فوز على اليمن بنتيجة 2-1، وتعادل مع العراق، منتخب السعودية لديه ثلاث نقاط، موعد مباراة العراق واليمن يوم الخميس في كأس الخليج 2023 بالأوقات التالية:

الساعة 6 مساء بتوقيت العراق والسعودية والكويت.

الساعة 7 مساء بتوقيت دبي الإمارات.

الساعة 4 مساء بتوقيت ألمانيا والسويد والنرويج.

الساعة 3 مساء بتوقيت جرينتش (لندن).

الساعة 10 صباحًا بتوقيت نيويورك أمريكا وتورنتو كندا.

الساعة 2 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.