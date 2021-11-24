مباراة العراق واليمن للشباب.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لبطولة غرب آسيا 2021

بواسطة محمود عطا الله
مباراة العراق واليمن للشباب مباراة العراق واليمن للشباب

يلتقي منتخب العراق للشباب مع نظيره المنتخب اليمني مساء يوم الجمعة 26 نوفمبر 2021 ضمن الجولة الرابعة من المجموعة الأولى في كأس غرب أسيا للشباب 2021، حيث نُقدم من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة لمباراة العراق واليمن للشباب مباشرة وموعد لعبة العراق يوم الجمعة بتوقيت السعودية والكويت والإمارات، وبتوقيت ألمانيا والسويد ولندن، وبتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا.

1 القنوات الناقلة لمباراة العراق واليمن للشباب
2 موعد لعبة العراق واليمن للشباب

القنوات الناقلة لمباراة العراق واليمن للشباب

تُقام المباراة على ملعب البصرة الدولي، يتصدر منتخب العراق جدول ترتيب المجموعة الأولى من بطولة غرب آسيا للشباب 2021 برصيد ست نقاط، حيث حقق الأخضر فوزين على الكويت بنتيجة 3-0، ثم على منتخب البحرين بنتيجة 4-0، بخصوص القنوات الناقلة لمباراة العراق واليمن للشباب مباشرة فسوف تكون منقولة على القناة العراقية الرياضية HD، كما ستكون منقولة على قناة دبي الرياضية، وعلى شبكتي TV.

موعد لعبة العراق واليمن للشباب

منتخب اليوم خسر مباراتيه السابقتين، حيث بدأ البطولة بخسارة من الكويت بنتيجة 0-2، قبل أن يخسر بنفس النتيجة أمام المنتخب الفلسطيني، يمتلك منتخب فلسطين ثلاث نقاط، في حيث يمتلك منتخب الكويت أربع نقاط، منتخب والبحرين له نفس الرصيد، موعد مباراة العراق واليمن للشباب في الأوقات التالية:
الساعة 8 مساء بتوقيت العراق والسعودية والكويت وقطر.
الساعة 9 مساء بتوقيت الإمارات.
الساعة 6 مساء بتوقيت ألمانيا والسويد.
الساعة 5 مساء بتوقيت لندن.
الساعة 12 ظهرا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.
الساعة 4 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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