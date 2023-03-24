مباراة العراق وروسيا.. تعرف على موعد اللعبة الودية والقنوات الناقلة

يلتقي منتخب العراق الأول مع نظيره منتخب روسيا مساء يوم الأحد 26 مارس 2023 في مباراة دولية ضمن أيام الفيفا في مدينة بطرسبرج الروسية، هذا وستكون لعبة العراق وتايلاند الودية، أولى مباريات الأخضر خلال فترة التوقف الدولي الحالية، وكان الأخضر العراقي قد دخل معسكر تدريبي داخلي قبل السفر من بغداد إلى روسيا، قائمة العراق للمباراة تضم المحترفين زيدان إقبال وكيفن يعقوب وميرخاس دوسكي ومهند جعاز.

القنوات الناقلة لمباراة العراق وروسيا

بخصوص قنوات تذيع مباراة العراق وروسيا الودية فمن المرتقب أن تكون منقولة على قناة الرابعة الرياضية العراقية، منتخب العراق يستعد من خلال المعسكر الحالي تحت قيادة الإسباني “كاساس”، لبطولة غرب آسيا 2023 التي تُقام بالعراق، كما يستعد للمشاركة في بطولة كأس أمم آسيا القادمة التي تستضيفها قطر.

موعد لعبة العراق وروسيا الودية

تقابل المنتخبان العراقي والروسي من قبل مرتين، فاز منتخب العراق في مباراة واحدة، والتعادل كان في مباراة، المواجهة الأخيرة كانت في كأس نهرو عام 1995، وفاز المنتخب العراقي ذهابًا وعودة 4-0 و 2-1، لكن مباراة الأحد ستكون قوية، حيث تطور أداء منتخب روسيا في الفترة الأخيرة، موعد مباراة العراق وروسيا الودية بالأوقات التالية:

الساعة 6 مساء بتوقيت العراق والسعودية.

الساعة 7 مساء بتوقيت دبي.

الساعة 3 مساء بتوقيت لندن جرينتش.