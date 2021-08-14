مباراة العراق وريال لينينسي.. تعرف على موعد المقابلة الودية – هل ستكون منقولة؟

يلتقي منتخب العراق مع نادي ريال لينينسي الإسباني غدًا الأحد 15 أغسطس 2021 في مباراة ودية ضمن استعدادات أسود الرافدين لتصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير موعد مباراة العراق وريال لينينسي الإسباني الودية، كما نُجيب عن سؤال الجماهير الهام وهو “هل مباراة العراق الودية اليوم في إسبانيا منقولة على أي قناة؟”، هذا ويقيم المنتخب العراقي معسكر تدريبي في مدينة ماربيلا الإسبانية تحت قيادة المدير الفني الإسباني المخضرم ديك أدفوكات.

مباراة العراق وريال لينينسي الإسباني منقولة؟

نادي ريال لينينسي هو أحد أندية دوري الدرجة الأولى الإسباني، وهي الفئة التالية في القوة لليجا الإسبانية، وسوف تكون المباراة اختبار قوي لنجوم المنتخب العراقي والمدرب أدفوكات، بخصوص القنوات الناقلة لمباراة العراق وريال لينينسي فقد أكد النادي الإسباني وكذلك مصادر مقربة من المنتخب العراقي أن المباراة سوف تكون مغلقة، ولن تكون منقولة على أي قناة.

موعد مباراة العراق وريال لينينسي الودية

هذا وسوف نُقدم لكم متابعة مباشرة لمباراة منتخب العراق الودية اليوم الأحد في إسبانيا، حيث سنقدم تشكيل المنتخب العراقي، وتطورات نتيجة المباراة أول بأول، يذكر أن الأخضر قد خاض مباراة ضد أحد الأندية الإسبانية منذ يومين وكانت النتيجة هي التعادل بدون أهداف، موعد مباراة العراق وريال لينينسي عند الساعة 11.30 صباح الأحد.