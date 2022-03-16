مباراة العراق وزامبيا.. تعرف على موعد لعبة الأخضر والقنوات الناقلة

يلتقي منتخب العراق مع منتخب زامبيا في مباراة ودية دولية مساء يوم الجمعة 18 مارس 2022 وهي مباراة هامة ضمن استعدادات الأخضر العراقي لختام مباريات تصفيات كأس العالم، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة لمباراة العراق وزامبيا الودية المرتقبة تحت قيادة المدير الفني الوطني الجديد عبد الغني شهد، كما نُقدم موعد لعبة العراق يوم الجمعة بتوقيت ألمانيا والسويد وفرنسا ولندن، وبتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا، وبتوقيت الإمارات والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة العراق وزامبيا الودية

تُقام المباراة على ملعب المدينة في بغداد، كما أكدت عدة مصادر أسعار تذاكر المباراة سوف تكون 10 ألاف دينار لجوانب المقصورة، و 5 ألاف دينار سعر التذكرة في بقية مدرجات الملعب، القنوات الناقلة لمباراة العراق وزامبيا مباشرة لكل الجماهير في العراق وآسيا وأوروبا وأمريكا وأستراليا وكل الراغبين في مشاهدة اللعبة سوف تكون القناة العراقية الرياضية وقناة الرابعة العراقية.

موعد لعبة العراق وزامبيا

تأتي تلك المباراة خلال معسكر داخلي يقيمه المنتخب العراقي في بغداد تحت قيادة عبد الغني شهد، يستعد من خلاله للمباراة القادمة في تصفيات كأس العالم أمام المنتخب الإماراتي، حيث يمتلك الأخضر فرصة للفوز بالمركز الثالث المؤهل للملحق الخاص بتصفيات المونديال، موعد مباراة العراق وزامبيا الودية يوم الجمعة في الأوقات التالية:

الساعة 8 مساء بتوقيت العراق والسعودية.

الساعة 9 مساء بتوقيت دبي.

الساعة 6 مساء بتوقيت ألمانيا والسويد وفرنسا.

الساعة 5 مساء بتوقيت لندن إنجلترا.

الساعة 12 ظهرا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

الساعة 4 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.