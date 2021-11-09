مباراة العراق وسوريا.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لتصفيات كأس العالم آسيا

يلتقي منتخب العراق مع منتخب سوريا، يوم الخميس 11 نوفمبر 2021، على ملعب ثاني بن جاسم بنادي الغرافة بالعاصمة القطرية الدوحة، في مباراة حاسمة ضمن الجولة الخامسة من المجموعة الأولى في تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة لمباراة العراق وسوريا مباشرة والتي سوف تكون منقولة على عدة قنوات، كما نُقدم لكم موعد لعبة العراق اليوم الخميس بتوقيت السعودية والكويت والإمارات وقطر، وبتوقيت ألمانيا والسويد وبتوقيت جرينتش وأمريكا وكندا وأستراليا.

القنوات الناقلة لمباراة العراق وسوريا

مباراة المنتخبين العراقي وشقيقه السوري اليوم الخميس سوف تكون المقابلة رقم 27 في تاريخ مواجهاتهم معا، بعدما التقيا من قبل 26 مرة، حقق منتخب العراق الفوز في 13 مباراة، مقابل 6 مرات فوز للمنتخب السوري، وسبع تعادلات، بخصوص القنوات الناقلة لمباراة العراق وسوريا مباشرة في تصفيات كأس العالم، فيمكن للجماهير مشاهدة اللعبة عبر قناة الاتحاد الآسيوي على اليوتيوب، وعلى قناة SSC6 HD السعودية، وقناة الرابعة العراقية، وقناة أبوظبي الرياضية الأرضية داخل الإمارات.

موعد مباراة العراق وسوريا في تصفيات كأس العالم

بعد مضي أربع جولات من المرحلة الأخيرة في تصفيات كأس العالم 2022 في آسيا، يأتي المنتخب العراقي في المركز الخامس برصيد ثلاث نقاط، منتخب سوريا في المركز السادس ولديه نقطة، الإمارات برصيد ثلاث نقاط، لبنان خمس نقاط في المركز الثالث، كوريا ثماني نقاط، إيران تتصدر المجموعة برصيد 10 نقاط، موعد لعبة العراق وسوريا يوم الخميس في الأوقات التالية:

الساعة 8 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر.

الساعة 9 مساء بتوقيت الإمارات.

الساعة 6 مساء بتوقيت ألمانيا والسويد.

الساعة 5 مساء بتوقيت جرينتش.

الساعة 12 ظهرا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

الساعة 4 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.