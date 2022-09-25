مباراة العراق وسوريا.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة للعبة المركز الثالث من بطولة الأردن 2022

يلتقي منتخب العراق مع المنتخب السوري مساء اليوم الإثنين في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع من بطولة الأردن الدولية الودية 2022، حيث نُقدم لكم القنوات الناقلة وموعد لعبة العراق وسوريا في بطولة الأردن اليوم بتوقيت السعودية والكويت والإمارات وقطر، بتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا، بتوقيت ألمانيا والسويد وفرنسا، تُقام المباراة على ملعب الملك عبدالله الثاني بالقويسمة، البطولة تُعتبر تجهيز جيد للمنتخبات المشاركة والتي تستعد لبطولة كأس أمم آسيا 2023.

القنوات الناقلة لمباراة العراق وسوريا الودية اليوم

توجد عدد من القنوات الناقلة لمباراة العراق وسوريا مباشرة في بطولة الأردن اليوم، جميع تلك القنوات فضائية مفتوحة، حيث تتمكن الجماهير في كل مكان من مشاهدة تلك المباراة عبر قناة العراقية الرياضية، قناة الشارقة الرياضية، قناة الأردن الرياضية، منتخب العراق خسر في مباراته الأولى في بطولة الأردن أمام منتخب سلطنة عمان بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بهدف لمثله.

موعد مباراة العراق وسوريا في بطولة الأردن

خسر منتخب سوريا في مباراته الأولى أمام المنتخب الأردني بنتيجة 0-2، ويبحث اليوم عن تعديل تلك الخسارة وتحقيق الفوز الذي يعتبر هدفّا أيضًا للمنتخب العراقي تحت قيادة المدير الفني راضي شنيشل، موعد مباراة العراق وسوريا في بطولة الأردن الدولية الودية اليوم الإثنين في الأوقات التالية:

الساعة 6 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر والعراق وسوريا.

الساعة 7 مساء بتوقيت دبي وسلطنة عمان.

الساعة 5 مساء بتوقيت ألمانيا والسويد وفرنسا.

الساعة 4 مساء بتوقيت جرينتش.

الساعة 11 صباحًا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

الساعة 1 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.