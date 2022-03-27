مباراة العراق وسوريا.. تعرف على موعد اللعبة والقنوات الناقلة لتصفيات كأس العالم 2022

يستضيف استاد راشد بنادي شباب الأهلي في دبي المباراة الحاسمة بين المنتخبين العراقي والسوري ضمن مباريات الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022 عن القارة الآسيوية، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة لمباراة العراق وسوريا مباشرة يوم الثلاثاء 29 مارس 2022، كما نُقدم لكم موعد لعبة العراق بتوقيت ألمانيا والسويد وفرنسا، وبتوقيت لندن، وبتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا، تُقام في نفس توقيت تلك المقابلة مباراة الإمارات وكوريا الجنوبية.

القنوات الناقلة لمباراة العراق وسوريا في تصفيات كأس العالم

كل الجماهير حول العالم سوف تتمكن من مشاهدة تلك المباراة الهامة،

حيث ستكون القنوات الناقلة لمباراة العراق وسوريا مباشرة هي قناة bein sports afc1،

الجماهير داخل العراق المباراة ستكون منقولة على قناة الرابعة مع المعلق محمد السعدي،

كما تذيع المباراة داخل السعودية قناة SSC7 مع المعلق عبد العزيز السير،

وداخل الإمارات يمكن للجماهير مشاهدة المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية.

موعد لعبة العراق وسوريا يوم الثلاثاء في دبي بالإمارات

تلك المباراة ضمن الجولة الأخيرة للمجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم قطر 2022، ضمن المنتخبين الكوري الجنوبي والإيراني التأهل إلى كأس العالم بعد حسم المركزين الأول والثاني، المنافسة حاليًا تنحصر على المركز الثالث بين العراق والإمارات للتأهل لملحق أفضل ثالث، منتخب الإمارات قبل الجولة الأخيرة في المركز الثالث برصيد 9 نقاط، العراق في المركز الرابع برصيد ثماني نقاط، موعد مباراة العراق وسوريا يوم الثلاثاء في دبي بالإمارات في الأوقات التالية:

الساعة 4.45 مساء بتوقيت العراق والسعودية.

الساعة 5.45 مساء بتوقيت الإمارات.

الساعة 2.45 عصرا بتوقيت ألمانيا والسويد وفرنسا.

الساعة 1.45 بعد الظهر بتوقيت لندن إنجلترا.

الساعة 8.45 صباحا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

بعد منتصف الليل بساعة إلا الربع بتوقيت سيدني أستراليا.