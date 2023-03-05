مباراة العراق وسوريا للشباب.. تعرف على موعد اللعبة والقنوات الناقلة لكأس آسيا تحت 20 سنة 2023

يلتقي منتخب العراق للشباب مع نظيره المنتخب السوري في مباراة هامة مساء يوم الثلاثاء 7 مارس 2023 ضمن الجولة الثالثة والحاسمة من المجموعة الأولى في كأس آسيا للشباب 2023 تحت 20 سنة، حيث نُقدم لكم من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة لمباراة العراق وسوريا للشباب، ونُقدم موعد لعبة العراق تحت 20 سنة يوم الثلاثاء بتوقيت دبي والسعودية والكويت، بتوقيت ألمانيا والسويد وجرينتش، بتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا.

القنوات الناقلة لمباراة العراق وسوريا للشباب

بخصوص قنوات تذيع مباراة العراق وسوريا للشباب فسوف تكون منقولة على القناة الرابعة الرياضية العراقية، وعلى قناة سوريا دراما، كل فريق من الفريقين له فرصة في التأهل، وقد حسم المنتخب الأوزبكي أولى بطاقات التأهل لدور الثمانية (ربع النهائي)، وتتنافس منتخبات العراق وسوريا وإندونيسيا عن البطاقة الثانية عن المجموعة الأولى.

موعد لعبة العراق وسوريا للشباب يوم الثلاثاء

يتصدر منتخب أوزبكستان جدول ترتيب المجموعة الأولى من كأس آسيا للشباب 2023 تحت 20 سنة برصيد 6 نقاط، يليه منتخب العراق برصيد 3 نقاط، ويأتي منتخب إندونيسيا ثالثًا برصيد 3 نقاط، منتخب سوريا في المركز الرابع بلا رصيد، منتخب العراق فاز في الجولة الأولى على إندونيسيا 2-0، قبل أن يخسر من أوزبكستان 0-1، منتخب سوريا تلقى خسارتين من أوزبكستان ثم إندونيسيا بنتيجة 0-2 و 0-1 على التوالي، موعد لعبة العراق وسوريا للشباب يوم الثلاثاء بالأوقات التالية:

الساعة 5 مساء بتوقيت العراق والسعودية والكويت وسوريا.

الساعة 6 مساء بتوقيت دبي الإمارات.

الساعة 3 مساء بتوقيت ألمانيا والسويد.

الساعة 2 عصرا بتوقيت جرينتش.

الساعة 9 صباحًا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

الساعة 1 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.