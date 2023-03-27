مباراة العراق وعمان الأولمبي.. تعرف على موعد اللعبة والقنوات الناقلة لكأس قطر الدولية 2023

تُختتم بطولة قطر الدولية للمنتخبات الأولمبية اليوم الثلاثاء 28 مارس 2023 بمباريات تحديد المراكز من 1 إلى 10 من خلال خمس مباريات قوية، المباراة على المركز الخامس من بطولة الكأس الدولية للمنتخبات تحت 23 سنة، هذا وتستعد المنتخبات المشاركة في تلك البطولة للمواجهات الرسمية القادمة، وفي مقدمتها تصفيات آسيا المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية “باريس 2024).

القنوات الناقلة لمباراة العراق وعمان الأولمبي في الكأس الدولية

بخصوص قنوات تذيع مباراة العراق وعمان الأولمبي مباشرة في كأس قطر الدولية للمنتخبات الأولمبية فسوف تكون منقولة على قنوات الكأس الرياضية القطرية، منتخب العراق تحت 23 سنة بدأ البطولة بتحقيق فوز كبير على منتخب فيتنام بنتيجة 3-0، قبل أن يخسر من الكوري الجنوبي بنتيجة 0-1، ليتأهل منتخب كوريا للمباراة النهائية لمقابلة الإمارات.

موعد لعبة العراق وعمان الأولمبي في كأس قطر الدولية 2023

منتخب عمان الأولمبي بدأ بطولة قطر الدولية بالخسارة أمام كوريا الجنوبية بنتيجة 0-3، قبل أن يفوز في الجولة الثانية على قيرغيزستان بنتيجة 2-0، موعد مباراة العراق وعمان الأولمبي اليوم الثلاثاء بالأوقات التالية:

الساعة 11.30 مساء بتوقيت العراق.

الساعة 12.30 عند منتصف الليل بتوقيت سلطنة عمان والإمارات.