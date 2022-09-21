مباراة العراق وعمان.. تعرف على موعد اللعبة والقنوات الناقلة لبطولة الأردن الدولية الودية 2022

يفتتح منتخب العراق مشواره في بطولة الأردن الدولية الودية 2022 عندما يلتقي مع المنتخب العماني مساء يوم الجمعة 23 سبتمبر 2022، حيث يُسعدنا أن نُقدم من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة لمباراة اعراق وعمان حيث من المرتقب أن تكون منقولة على عدة قنوات فضائية، كما نُقدم لكم موعد لعبة العراق في بطولة الأردن بتوقيت السعودية والإمارات، بتوقيت ألمانيا والسويد وإنجلترا، بتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا، تأتي تلك البطولة ضمن أجندة الفيفا، خلال التوقف الحالي لدوريات العالم، وهي ضمن استعدادات المنتخب المشاركة لكأس آسيا 2023 القادمة.

القنوات الناقلة لمباراة العراق وعمان بطولة الأردن الودية

من المرتقب أن تكون القنوات الناقلة لمباراة العراق وعمان في بطولة الأردن الدولية الودية 2022 يوم الجمعة هي القناة الأردنية الرياضية، تشارك في البطولة إلي جانب العراق وعمان كلأ من الأردن منظمة البطولة وسوريا، الفائز من لعبة العراق ضد عمان يتأهل للمباراة النهائية والتي يتقابل فيها مع الفائز من مباراة سوريا والأردن.

موعد للعبة العراق وعمان في بطولة الأردن الدولية الودية

يقود منتخب العراق في تلك البطولة المدير الفني الوطني راضي شنيشل، تُقام المباراة الودية المرتقبة على ملعب الملك عبدالله بالقويسمة، المباراة ستكون قوية وصعبة على المنتخبين، ولن يستطيع أي منتخب حسمها بسهولة، موعد مباراة العراق وعمان في بطولة الأردن الدولية الودية يوم الجمعة في الأوقات التالية:

الساعة 4.30 مساء بتوقيت العراق والسعودية والكويت وقطر.

الساعة 5.30 مساء بتوقيت دبي.

الساعة 3.30 مساء بتوقيت ألمانيا والسويد وفرنسا.

الساعة 2.30 عصرا بتوقيت لندن.

الساعة 9.30 صباحًا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

الساعة الساعة 11.30 مساء بتوقيت سيدني أستراليا.