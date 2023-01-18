مباراة العراق وعمان.. تعرف على موعد اللعبة والقنوات الناقلة لنهائي كأس الخليج 2023

يلتقي منتخب العراق الأول مع نظيره المنتخب العماني مساء يوم الخميس 19 يناير 2023 في المباراة النهائية من بطولة خليجي 25 بالبصرة، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة لمباراة العراق وعمان، كما نُقدم لكم موعد لعبة العراق النهائية بتوقيت ألمانيا والسويد وفرنسا، بتوقيت جرينتش، بتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا، هذا ويذكر أن منتخب العراق قد فاز ببطولة كأس الخليج من قبل 3 مرات، مقابل مرتين للمنتخب العماني.

القنوات الناقلة لمباراة العراق وعمان في نهائي خليجي 25

بخصوص قنوات تذيع مباراة العراق وعمان مباشرة فسوف تتمكن الجماهير في الخليج العربي وأوروبا وأمريكا وأستراليا وفي كل العالم من مشاهدة المباراة النهائية للبطولة الخليجية على عدة قنوات فضائية مفتوحة، القنوات الناقلة هي: قناة العراقية الرياضية، قناة الرابعة الرياضية العراقية، قناة عمان الرياضية، قناة الشارقة الرياضية، قناة دبي الرياضية 1، قناة الكويت الرياضية.

موعد لعبة العراق وعمان نهائي كأس الخليج 2023

تاريخ مواجهات العراق وعمان شهد 26 مباراة، فاز منتخب العراق 12 مرة، فاز منتخب عمان 6 مرات، التعادل كان في 8 مباريات، يذكر أن المنتخبين التقيا في افتتاح النسخة الحالية من خليجي 25، وكانت نتيجة اللقاء هو التعادل بدون أهداف، موعد مباراة العراق وعمان النهائية يوم الخميس بالأوقات التالية:

الساعة 7 مساء بتوقيت العراق والسعودية.

الساعة 8 مساء بتوقيت عمان والإمارات.

الساعة 5 مساء بتوقيت ألمانيا والسويد وفرنسا.

الساعة 4 مساء بتوقيت جرينتش إنجلترا.

الساعة 11 صباحًا بتوقيت نيويورك أمريكا وتورنتو كندا.

الساعة 3 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.