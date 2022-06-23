مباراة العراق وعمان للناشئين.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لبطولة غرب آسيا 2022

يستضيف ملعب العقبة اليوم الخميس، المباراة الهامة التي تجمع بين المنتخبين العراقي والعماني للناشئين في الجولة الثانية من المجموعة الأولى في كأس غرب آسيا تحت 17 سنة، منتخب العراق للناشئين يدخل لعبة اليوم لحسم صدارة المجموعة والتأهل للدور قبل النهائي، خاصة بعد تغلبه في الجولة الأولى على حامل اللقب منتخب اليمن بهدفين لهدف.

منتخب عمان للناشئين يدخل مباراة اليوم لتصحيح الأوضاع في المجموعة وللحفاظ على حظوظه في التأهل، خاصة بعد خسارته في الجولة الأولى أمام الأردن بنتيجة 0-1، موعد لعبة العراق وعمان للناشئين اليوم تبدأ عند الساعة 9 مساء بتوقيت العراق والسعودية، 10 مساء بتوقيت عمان والإمارات، الساعة 8 مساء بتوقيت ألمانيا والسويد، الساعة 7 مساء بتوقيت لندن، الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

بخصوص القنوات الناقلة لمباراة العراق وعمان للناشئين مباشرة اليوم هي قناة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم على اليوتيوب، يذكر أن البطولة تضم مجموعتين، يصعد للدور قبل النهائي بطل ووصيف كل مجموعة.