مباراة العراق وفلسطين الأولمبي.. تعرف على موعد اللعبة والقنوات الناقلة لبطولة غرب آسيا تحت 23

تنطلق بطولة غرب آسيا 2021 للمنتخبات الأولمبية تحت 23 سنة يوم الإثنين 4 أكتوبر 2021 في مدينة الدمام السعودية، وفي افتتاحية مبارياتها يلتقي المنتخب الأولمبي العراقي مع نظيره منتخب فلسطين، ونستعرض من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة لمباراة العراق وفلسطين الأولمبي والتي ستكون منقولة في بث مباشر على عدة قنوات فضائية مفتوحة، كما نقدم لكم موعد مباراة العراق الأولمبي اليوم الإثنين بتوقيت ألمانيا والسويد وفنلندا والنمسا، وبتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا.

القنوات الناقلة لمباراة العراق وفلسطين الأولمبي

يقود منتخب العراق الأولمبي المدير الفني التشيكي ميروسلاف سكوب، وقد أعلن عن قائمة الأخضر لكأس غرب آسيا 2021 بالسعودية، وضمت تلك القائمة لاعبين محترفين وهم: نديم نادر مدافع فالكينبري السودي، وزيدان إقبال لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، القنوات الناقلة لمباراة العراق وفلسطين الأولمبي مباشرة سوف تكون قناة العراق الرياضية، ودبي الرياضية، وقناة السعودية الرياضية.

موعد مباراة العراق وفلسطين الأولمبي في غرب آسيا تحت 23

تُقام المباراة المرتقبة على ملعب الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام، وهو الملعب الرئيسي في المدينة وفي المنطقة الشرقية بالسعودية، خاض كلا المنتخبين تدريباتهما للقاء المرتقب، وكل منتخب يطمح إلى تحقيق النقاط الثلاثة، موعد لعبة العراق وفلسطين الأولمبي يوم الإثنين في الأوقات التالية:

الساعة 3.30 عصرا بتوقيت السعودية والعراق وقطر والكويت.

الساعة 4.30 مساء بتوقيت دبي.

الساعة 2.30 عصرا بتوقيت ألمانيا والسويد وفنلندا والنمسا.

الساعة 1.30 بعد الظهر بتوقيت لندن.

الساعة 8.30 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة وشرق كندا.

الساعة 10.30 مساء بتوقيت سيدني أستراليا.