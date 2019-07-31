مباراة العراق وفلسطين غدا.. الموعد، والقنوات الناقلة لبطولة غرب آسيا “لقاء الانفراد بالقمة”

ننشر موعد مباراة العراق وفلسطين يوم الجمعة 2 أغسطس 2019 ومباراة الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة غرب آسيا 2019، حيث نقدم لكم كل أخبار المباراة وأسماء القنوات الناقلة لبطولة غرب آسيا 2019، حيث ستكون منقولة على قنوات مجانية مفتوحة، حيث ستتمكن كل الجماهير حول العالم من مشاهدة لعبة العراق اليوم مجانا، كما نقدم لكم موعد المباراة بتوقيت ألمانيا والسويد والدنمارك وفنلندا، وبتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا، وبتوقيت السعودية والعراق والكويت، لقاء اليوم هو لقاء الوصول للنقطة السادسة والانفراد بقمة المجموعة الأولى.

لعبة العراق وفلسطين يوم الجمعة ستقام على ملعب مدينة كربلاء والذي يستضيف كل مباريات المجموعة الأولى، منتخب العراق في المركز الأول برصيد 3 نقاط بعد الفوز على لبنان في المباراة الافتتاحية 1-0 بهدف حسين علي، منتخب فلسطين يتقاسم الصدارة مع المنتخب العراقي وله ثلاث نقاط أيضا بعد الفوز على اليمن بهدف دون رد، منتخب سوريا خامس منتخبات المجموعة لم يلعب في الجولة الأولى ويلعب اليوم الجمعة مع منتخب لبنان.

تاريخ لقاءات العراق وفلسطين

مباراة العراق وفلسطين الجمعة ستكون المباراة رقم 16 في تاريخ مواجهات المنتخبين بعدما التقيا من قبل في 15 مباراة، لم يتمكن منتخب فلسطين من قبل من الفوز على المنتخب العراقي، حيث أنه خلال تلك المواجهات فاز المنتخب العراقي في 11 مباراة، والتعادل كان حاضرا في أربع مباريات، التقى المنتخبان في بطولة غرب آسيا من قبل ثلاث مرات، فاز منتخب العراق مرتين بنتيجة 2-0 و1-0، وتعادلا في مباراة بنتيجة 0-0.

القنوات الناقلة لمباراة العراق وفلسطين

بخصوص قنوات تذيع مباراة العراق وفلسطين مباشرة على الهواء فسوف تكون المباراة منقولة على القناة العراقية الرياضية، كما ستكون منقولة على قناة الأردن الرياضية، كما تذيع البث المباشر لمباريات بطولة غرب آسيا أيضا قناة الكويت الرياضية، تلك المباراة ستكون صعبة وقوية، خاصة بعد أن قدم كلا المنتخبين أداء متميز في اليوم الافتتاحي للبطولة، يقود المنتخب العراقي المدير الفني السلوفيني كاتانيتش.

موعد مباراة العراق وفلسطين في بطولة غرب آسيا

قال كاتانيتش مدرب منتخب العراق، أن توقيت البطولة غير جيد، وأضاف أن الوصول لنهائي البطولة ليس هدفه، ولكن الهدف هو الاستثمار الجيد للمباريات القادمة، واكتشاف عدد من الوجوه الجديدة للمنتخب، مدرب منتخب فلسطين نور الدين ولد علي أكد أن منتخبه أستحق الفوز على اليمن، ولولا ضياع عدد من الفرص السهلة لكانت حصيلة الأهداف أكثر من هدف، موعد مباراة العراق وفلسطين يوم الجمعة ستكون في الأوقات التالية:

الساعة 7.30 مساء بتوقيت العراق والسعودية والكويت.

الساعة 8.30 مساء بتوقيت الإمارات.

الساعة 6.30 مساء بتوقيت ألمانيا والدنمارك والسويد وفنلندا.

الساعة 5.30 مساء بتوقيت إنجلترا.

الساعة 12.30 ظهرا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

الساعة 3.30 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.