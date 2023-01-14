مباراة العراق وقطر.. تعرف على موعد اللعبة والقنوات الناقلة لقبل نهائي كأس الخليج 2023

يلتقي منتخب العراق الأول مع نظيره منتخب قطر مساء يوم الأثنين 16 يناير 2023 في مباراة الدور قبل النهائي من بطولة خليجي 25 المقامة حاليًا بمدينة البصرة، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة لمباراة العراق وقطر في كأس الخليج العربي 2023، كما نُقدم لكم موعد لعبة العراق بتوقيت ألمانيا والسويد وفرنسا، بتوقيت جرينتش، بتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا.

القنوات الناقلة لمباراة العراق وقطر

بخصوص قنوات تذيع مباراة العراق وقطر مباشرة فسوف تكون المقابلة المرتقبة منقولة على قناة العراقية الرياضية وقنوات الكأس الرياضية الأولى، قناة الرابعة الرياضية، قناة الشارقة الرياضية، منتخب العراق تأهل لى قل نهائي كأس الخليج 2023 بطلا للمجموعة الأولى، بعد الفوز في مباراتين والتعادل في مباراة، منتخب قطر تأهل لنصف النهائي وصيفًا للمجموعة الثانية، بعد الفوز في مباراة والتعادل في مثلها والخسارة في الثالثة.

موعد لعبة العراق وقطر في قبل نهائي كأس الخليج 2023

تاريخ مواجهات المنتخبين الأخضر والعنابي شهد 30 مقابلة، فاز منتخب العراق في 13، فاز منتخب قطر في 10، وتعادل في 7 مباريات، أخر لعبة جمعت المنتخبين كانت في كأس العرب ديسمبر 2021، وفاز وقتها المنتخب القطري بنتيجة 3-0، موعد مباراة العراق وقطر يوم الأثنين في قبل نهائي خليجي 25 بالأوقات التالية:

الساعة 4.15 مساء بتوقيت العراق والسعودية وقطر.

الساعة 5.15 مساء بتوقيت دبي الإمارات.

الساعة 3.15 مساء بتوقيت ألمانيا والسويد وفرنسا.

الساعة 2.15 عصرا بتوقيت جرينتش.

الساعة 9.15 صباحًا بتوقيت نيويورك أمريكا وتورنتو كندا.

الساعة 12.15 عند منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.