مباراة العراق وقطر.. تعرف على موعد لعبة الأخضر والعنابي والقنوات الناقلة لكأس العرب 2021

مباراة منتخب العراق القادمة في كأس العرب سوف تكون ضد المنتخب القطري مساء يوم الإثنين 6 ديسمبر 2021 في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الأولى، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة لتلك المباراة الهامة، كما نُقدم لكم موعد مباراة العراق وقطر القادمة بتوقيت ألمانيا والسويد والنمسا، توقيت إنجلترا، بتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا.

القنوات الناقلة لمباراة العراق وقطر

منتخب قطر ضمن التأهل إلى الدور القادم من كأس العرب 2021، لكن مازال المنتخب العراقي يسعى للحصول على بطاقة التأهل، المباراة سوف تكون صعبة، حيث أن المنتخب القطري يسعى للفوز بكل مبارياته على الرغم من التأهل، وسوف يدخل الأخضر العراقي بكل قوة في تلك المباراة الهامة، عمان والبحرين لديهم فرصة للتأهل أيضًا، القنوات الناقلة لمباراة العراق وقطر هي قنوات الكأس المفتوحة، وقناة bein sports HD1.

موعد لعبة العراق وقطر في كأس العرب

يتصدر منتخب قطر جدول ترتيب المجموعة الأولى في كأس العرب 2021 برصيد 6 نقاط من فوزين على عمان والبحرين، منتخب العراق في المركز الثاني برصيد نقطتين من تعادلين، عمان والبحرين كل منهما لديه نقطة واحدة، موعد لعبة العراق وقطر يوم الإثنين في الأوقات التالية:

الساعة 10 مساء بتوقيت العراق السعودية وقطر.

الساعة 11 مساء بتوقيت الإمارات.

الساعة 8 مساء بتوقيت ألمانيا والسويد والنمسا.

الساعة 7 مساء بتوقيت إنجلترا.

الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

الساعة 6 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.

الساعة 8 صباح الثلاثاء بتوقيت أوكلاند أستراليا.