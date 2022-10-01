مباراة العراق وقطر للناشئين.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لتصفيات كأس آسيا تحت 17 سنة

يلتقي منتخب العراق للناشئين مع نظيره منتخب قطر مساء اليوم السبت 1 أكتوبر 2022 في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة من تصفيات كأس آسيا 2022 تحت 17 سنة، هذا ونُقدم من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة وموعد مباراة العراق وقطر بتوقيت السعودية والدوحة والعراق ودبي، وبتوقيت ألمانيا والسويد وفرنسا، وبتوقيت أمريكا، تُقام المباراة على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي في مسقط بسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة العراق وقطر للناشئين

بخصوص قنوات تذيع مباراة العراق وقطر للناشئين مباشرة اليوم فمن المرتقب أن تكون منقولة على قناة عمان الرياضية وقنوات الكاس الرياضية القطرية، المجموعة الثالثة من تصفيات كأس آسيا للناشئين 2022 تحت 17 تُقام مبارياتها في سلطنة عمان وتضم قطر والعراق وعمان ولبنان والبحرين.

موعد لعبة العراق وقطر للناشئين اليوم في تصفيات آسيا

نظام تصفيات كأس آسيا للناشئين 2022 تحت 17 سنة المؤهلة إلى النهائيات 2023، يضم 43 منتخبًا، قسمت الفرعة تلك المنتخبات على 10 مجموعات، يقام بين فرق كل مجموعة دوري من دور واحد، يصعد إلى النهائيات، أبطال المجموعات مع أفضل خمسة منتخبات من أصحاب المركز الثاني، موعد مباراة العراق وقطر للناشئين اليوم في تصفيات آسيا اليوم السبت في الأوقات التالية:

الساعة 5 مساء بتوقيت قطر والعراق والسعودية.

الساعة 6 مساء بتوقيت دبي وسلطنة عمان.

الساعة 4 مساء بتوقيت ألمانيا والسويد وفرنسا.

الساعة 10 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.