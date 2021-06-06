القنوات الناقلة لمباراة العراق وكمبوديا الآن.. والموعد اليوم في تصفيات كأس العالم 2022

يستضيف ملعب نادي المحرق في العاصمة البحرينية المنامة مباراة منتخب العراق ضد منتخب كمبوديا مساء اليوم الإثنين ضمن مباريات الجولة التاسعة من المجموعة الثالثة لتصفيات آسيا المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، واليوم أيضًا يلتقي منتخب البحرين مع إيران في نفس المجموعة.

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هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة لمباراة العراق وكمبوديا اليوم، حيث ستكون المباراة منقولة على قنوات فضئية مفتوحة مجانية، كما نُقدم لكم موعد مباراة العراق بتوقيت ألمانيا وأمريكا وكندا، وبتوقيت هولندا والسويد وبلجيكا.

مباراة العراق وكمبوديا وترتيب المجموعة الرابعة

قبل موعد مباراة العراق وكمبوديا اليوم، يتصدر منتخب البحرين جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة من 6 مباريات، منتخب العراق في المركز الثاني برصيد 11 نقطة من 5 مباريات، منتخب إيران في المركز الثالث برصيد 9 نقاط من 5 مباريات، هونج كونج رابعة ولها 5 نقاط، ويتذيل منتخب كمبوديا جدول ترتيب مجموعة العراق في تصفيات كأس العالم 2022 برصيد نقطة واحدة.

القنوات الناقلة لمباراة العراق وكمبوديا اليوم

يدخل منتخب العراق مباراة اليوم بهدف واحد فقط وهو الفوز وتحقيق النقاط الثلاثة، يذكر أن منتخب العراق قد فاز على كمبوديا في الدور الأول بنتيجة 4-0، وكان منتخب كمبوديا قد لاقى خسارة ثقيلة أمام منتخب البحرين منذ يومين بنتيجة 0-8، بخصوص قنوات تذيع مباراة العراق وكمبوديا مباشرة اليوم الإثنين فسوف تكون المباراة منقولة على قناة العراقية الرياضية الفضائية المفتوحة.



موعد مباراة العراق وكمبوديا اليوم

مدرب منتخب العراق كاتانيتش عبّر عن عدم رضاه عن أرضية ملعب المحرق، كما قال أنه في حجر داخل الغرف، وذلك في المؤتمر الصحفي قبل المباراة المرتقبة، يذكر أن منتخب العراق قد خاض العديد من التجارب الودية قبل السفر إلى البحرين، موعد مباراة العراق وكمبوديا في الأوقات التالية:

الساعة 5.30 مساء بتوقيت العراق ولسعودية.الساعة

الساعة 6.30 مساء بتوقيت دبي.

الساعة 4.30 مساء بتوقيت ألمانيا والسويد والدنمارك وهولندا وبلجيكا.

الساعة 10.30 صباحًا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

تردد القنوات الناقلة لمباراة العراق وكمبوديا اليوم

يغيب عن منتخب العراق نجم خط الدفاع علي فائز، يرتدي الأخضر العراقي في مباراة اليوم الزي الأبيض، تذيع المباراة مباشرة على الهواء القناة العراقية الرياضية وترددها على قمر اتلانتيك بيرد 2 هو 12563 أفقي، كما تذيع المباراة قناة البحرين الرياضية الثانية وترددها على قمر العرب سات هو 12226 أفقي، تشكيل منتخب العراق المتوقع اليوم هو: جلال حسن، علاء مهاوي، أحمد إبراهيم، ميثم جبار، علي عدنان، صفاء هادي، أمجد عطوان، حسين علي، بشار رسن، مهند علي، أيمن حسين.