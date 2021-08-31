مباراة العراق وكوريا.. تعرف على موعد اللعبة والقنوات الناقلة لتصفيات كأس العالم في آسيا

يلتقي منتخب العراق مع كوريا الجنوبية على ملعب الأخير يوم الخميس الثاني من سبتمبر 2021 ضمن الجولة الأولي للمجموعة الأولى من المرحلة الحاسمة في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة لمباراة العراق وكوريا الجنوبية مباشرة حيث سوف تكون منقولة على قنوات مفتوحة، كما نستعرض موعد مباراة عمان يوم الخميس في تصفيات كأس العالم بتوقيت ألمانيا والسويد والدنمارك وفنلندا والنرويج، وبتوقيت أمريكا الولايات المتحدة وكندا وبتوقيت الإمارات والسعودية والكويت.

القنوات الناقلة لمباراة العراق وكوريا الجنوبية

بخصوص تاريخ مواجهات العراق وكوريا الجنوبية، فقد التقيا من قبل في 23 مباراة، حقق منتخب العراق الفوز في خمس مباريات، وحقق منتخب كوريا الجنوبية الفوز في ثماني مباريات، على حين انتهت عشرة مباريات بنتيجة التعادل، القنوات الناقلة لمباراة العراق وكوريا الجنوبية مباشرة هي قناة الرابعة TV الفضائية العراقية وترددها هو 11678 V، هذا وقد قالت عدة مصادر أن قناة SSC السعودية سوف تذيع لعبة العراق في تصفيات كأس العالم أيضًا.

موعد مباراة العراق وكوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم بآسيا

من الجدير بالذكر أن تلك المرحلة من تصفيات كأس العالم 2022 بآسيا تضم مجموعتين، كل مجموعة بها ستة منتخبات، بنهاية تلك المرحلة يصعد بطل ووصيف كل مجموعة إلى نهائيات مونديال قطر 2022، على حين يصعد أفضل منتخب ثالث إلى الملحق العالمي، موعد لعبة العراق وكوريا الجنوبية يوم الخميس في الأوقات التالية:

الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت العراق والسعودية والكويت.

الساعة 3 عصرًا بتوقيت الإمارات.

الساعة 1 بعد الظهر بتوقيت ألمانيا والسويد والدنمارك وفنلندا والنرويج.

الساعة 12 ظهرا بتوقيت لندن.

الساعة 7 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (أمريكا) وشرق كندا.