مباراة العراق وكوريا.. تعرف على موعد اللعبة والقنوات الناقلة لتصفيات كأس العالم

يستضيف ملعب ثاني بن جاسم بنادي الغرافة بالعاصمة القطرية الدوحة مباراة العراق ضد منتخب كوريا الجنوبية مساء يوم الثلاثاء ومباراة الجولة السادسة من المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آأسيا.

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هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة لمباراة العراق وكوريا الجنوبية مباشرة How to watch، كما نستعرض أيضا موعد لعبة العراق يوم الثلاثاء بتوقيت ألمانيا والسويد، وبتوقيت جرينتش، وبتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا.

القنوات الناقلة لمباراة العراق وكوريا الجنوبية

كل الجماهير حول العالم تترقب مشاهدة تلك القمة Iraq v Korea حيث تنقل عدة قنوات تلك المباراة الهامة، فمن القنوات الناقلة لمباراة العراق وكوريا الجنوبية مباشرة قناة الرابعة العراقية داخل العراق، ssc داخل السعودية، أبوظبي الرياضية داخل الإمارات، بينما الجماهير حول العالم يمكنها مشاهدة المباراة عبر قناة الاتحاد الآسيوي الرسمية على اليوتيوب التي تُقدم المباراة بتعليق عربي.

موعد لعبة العراق وكوريا الجنوبية

تقابل المنتخبان في الدور الأول من مباريات تلك المجموعة، وقد نجح العراق في العودة من كوريا بنقطة ثمينة بعد التعادل بدون أهداف، موعد مباراة العراق وكوريا الجنوبية يوم الثلاثاء في الأوقات التالية:

الساعة 6 مساء بتوقيت العراق والسعودية.

الساعة 7 مساء بتوقيت الإمارات.

الساعة 4 مساء بتوقيت ألمانيا والسويد.

الساعة 3 عصرا بتوقيت جرينتش.

الساعة 10 صباحا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

الساعة 2 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني.

Preview مباراة العراق وكوريا