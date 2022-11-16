مباراة العراق وكوستاريكا.. تعرف على موعد اللعبة الودية والقنوات الناقلة
يلتقي منتخب العراق الأول لكرة القدم مع نظيره الكوستاريكي مساء اليوم الخميس 17 نوفمبر 2022 في مباراة ودية دولية، مباراة العراق وكوستاريكا الودية اليوم، سوف تكون أولى مباريات الأخضر العراقي تحت قيادة مديره الفني الجديد الإسباني خيسوس كاساس، لعبة اليوم هي ثالث تجارب العراق الودية خلال نوفمبر الجاري، استعدادًا للمشاركة في خليجي 25 الذي يُقام في البصرة يناير القادم.
موعد مباراة العراق وكوستاريكا والقنوات الناقلة
- القنوات الناقلة لمباراة العراق وكوستاريكا مباشرة اليوم سوف تكون قناة الرابعة الرياضية العراقية.
- تُقام المباراة على ملعب البصرة الدولي الذي يستضيف مباريات كأس الخليج القادمة “خليجي 25”.
- منتخب كوستاريكا يشارك في كأس العالم 2022، لعبة اليوم ستكون أخر مباريات المنتخب الكاريبي قبل السفر لقطر، مجموعة كوستاريكا في كأس العالم هي المجموعة الخامسة، ويلعب في تلك المجموعة مع اليابان وألمانيا وإسبانيا.
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- مجموعة العراق في خليجي 25 تضم السعودية وعمان واليمن.
- موعد لعبة العراق وكوستاريكا الودية اليوم الخميس في الأوقات التالية:
– الساعة 5 مساء بتوقيت العراق والسعودية وقطر.
– الساعة 6 مساء بتوقيت دبي.
– الساعة 3 عصرا بتوقيت ألمانيا والسويد وفرنسا وهولندا.
– الساعة 2 عصرا بتوقيت لندن بريطانيا.
– الساعة 9 صباحا بتوقيت نيويورك أمريكا وتورنتو كندا.
– الساعة 1 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.