مباراة العراق وكوستاريكا.. تعرف على موعد اللعبة الودية والقنوات الناقلة

يلتقي منتخب العراق الأول لكرة القدم مع نظيره الكوستاريكي مساء اليوم الخميس 17 نوفمبر 2022 في مباراة ودية دولية، مباراة العراق وكوستاريكا الودية اليوم، سوف تكون أولى مباريات الأخضر العراقي تحت قيادة مديره الفني الجديد الإسباني خيسوس كاساس، لعبة اليوم هي ثالث تجارب العراق الودية خلال نوفمبر الجاري، استعدادًا للمشاركة في خليجي 25 الذي يُقام في البصرة يناير القادم.

موعد مباراة العراق وكوستاريكا والقنوات الناقلة