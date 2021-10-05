القنوات الناقلة لمباراة العراق ولبنان.. تعرف على موعد اللعبة في تصفيات كأس العالم في آسيا
يلتقي منتخب العراق مع منتخب لبنان، مساء الخميس 7 أكتوبر 2021، على استاد خليفة الدولي بمدينة الدوحة في قطر ومباراة ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الأولى في تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا، ونستعرض من خلال هذا التقرير الرياضي القنوات الناقلة لمباراة العراق ولبنان مباشرة، والتي ستكون منقولة على عدة قنوات فضائية، كما نقدم لكم موعد لعبة العراق اليوم الخميس بتوقيت ألمانيا والسويد والدنمارك، وبتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا وبتوقيت إنجلترا.
القنوات الناقلة لمباراة العراق ولبنان
يأتي المنتخبين العراقي واللبناني في المركزين الخامس والسادس من جدول ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات مونديال قطر 2022، حيث نمتلك كل منتخب نقطة واحدة بعد جولتين، يتصدر جدول ترتيب تلك المجموعة منتخب إيران وله 6 نقاط، يليه منتخب كوريا الجنوبية في المركز الثاني وله 4 نقاط، ثم الإمارات ثالثة برصيد نقطتين، القنوات الناقلة لمباراة العراق ولبنان مباشرة هي قناة الرابعة العراقية والتي تقدم بث مباشر للمباراة عبر موقعها الرسمي وحسابها على موقع التواصل الاجتماعي، كما ستكون منقولة على قناة الاتحاد الآسيوي على اليوتيوب في بعض الدولة، ومنقولة على قناة SSC السعودية.
موعد لعبة العراق ولبنان في تصفيات كأس العالم
تاريخ مواجهات العراق ولبنان في لعبة كرة القدم شهد 16 مقابلة، حقق المنتخب العراقي الفوز في 10 مباريات، في حين فاز منتخب لبنان في مباراة واحدة، في حين قال التعادل كلمته في خمس مباريات، موعد لعبة العراق ولبنان يوم الخميس 7 أكتوبر في الأوقات التالية:
الساعة 5.30 مساء بتوقيت العراق والسعودية وقطر.
الساعة 6.30 مساء بتوقيت دبي.
الساعة 4.30 مساء بتوقيت ألمانيا والسويد والنرويج والنمسا.
الساعة 3.30 مساء بتوقيت إنجلترا.
الساعة 10.30 صباحا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.
الساعة 1.30 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.
أهم الأخبار
- يغيب عن مباراة العراق ولبنان المدافع ريبين سولاقا للإصابة، والذي يغيب أيضا عن مباراة الإمارات القادمة.
- أدى منتخب العراق تمرينين على ملعب نادي العربي على أن يؤدى التمرين الرئيسي مساء الأربعاء، تحت قيادة أدفوكات، انضم إلى بعثة منتخب العراق في قطر محمد داود وأحمد فاضل.
- يقود لعبة العراق ولبنان في تصفيات كأس العالم طاقم تحكيم سعودي بقيادة حكم الساحة الدولي تركي الخضير.
- المعلق على المباراة عبر قناة الرابعة هو خليل البلوشي، القناة تبث المباراة داخل العراق.
- ضم منتخب لبنان وجوه جديدة للمشاركة في تصفيات كأس العالم وهما: المدافع حسين الدر، والمهاجم فضل عنتر.