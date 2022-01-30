مباراة العراق ولبنان.. تعرف على موعد اللعبة والقنوات الناقلة لتصفيات كأس العالم 2022

يحل منتخب العراق ضيفًا على منتخب لبنان يوم الثلاثاء الأول من شهر فبراير 2022 في مباراة تُقام على ملعب صيدا الدولي ضمن الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2022 في آسيا، ونُقدم من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة لمباراة العراق ولبنان حيث تترقب الجماهير مشاهدة تلك المباراة، كما نُقدم لكم موعد لعبة العراق يوم الثلاثاء بتوقيت الإمارات وإنجلترا، وبتوقيت ألمانيا والسويد وفرنسا، وبتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا.

القنوات الناقلة لمباراة العراق ولبنان

تاريخ مواجهات المنتخبين العراقي واللبناني شهد 17 مقابلة، فاز منتخب العراق في 10، فاز منتخب لبنان في مباراة واحدة، التعادل كان في ست مباريات، مباراة الدور الأول في تصفيات كأس العالم انتهت بالتعادل بدون أهداف، بخصوص القنوات الناقلة لمباراة العراق ولبنان فسوف تكون منقولة على قناة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على اليوتيوب.

موعد لعبة العراق ولبنان في تصفيات المونديال

كلا المنتخبين لديهم هدف واحد للصعود إلى كأس العالم 2022 وهو المنافسة على المركز الثالث في المجموعة المؤهل إلى الملحق، منتخب الإمارات حاليا في المركز الثالث برصيد 9 نقاط، لبنان رابع وله 5 نقاط، العراق خامس وله 4 نقاط، سوريا في المركز السادس وله نقطتين، إيران وكوريا في المركزين الأول والثاني برصيد 19 و 17 نقطة على التوالي، موعد مباراة العراق ولبنان يوم الثلاثاء في الأوقات التالية:

الساعة 3 عصرا بتوقيت العراق.

الساعة 4 مساء بتوقيت الإمارات.

الساعة 1 بعد الظهر بتوقيت ألمانيا والسويد وفرنسا.

الساعة 12 ظهرا بتوقيت إنجلترا.

الساعة 7 صباحا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

الساعة 11 مساء بتوقيت سيدني أستراليا.