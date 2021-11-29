مباراة العراق ولبنان للشباب.. تعرف على موعد نهائي اتحاد غرب آسيا 2021 والقنوات الناقلة

يلتقي منتخب العراق للشباب مع نظيره منتخب لبنان مساء يوم الأربعاء الأول من ديسمبر 2021 على لقب نهائي بطولة غرب آسيا للشباب 2021 في النسخة الثانية من تلك البطولة، حيث نُقدم من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة لمباراة العراق ولبنان للشباب مباشرة والتي سوف تكون منقولة على قنوات فضائية مجانية مفتوحة، كما نُقدم لكم موعد لعبة العراق للشباب يوم الأربعاء في النهائي بتوقيت الكويت والسعودية والإمارات، وبتوقيت ألمانيا والسويد وهولندا وفرنسا والنرويج، وبتوقيت إنجلترا، وبتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا

القنوات الناقلة لمباراة العراق ولبنان للشباب

تُقام مباراة نهائي غرب آسيا للشباب 2021 على ملعب البصرة الدولي بحضور جماهيري، يذكر أن عدد الجماهير في مباراة منتخب العراق الأخيرة قد تجاوز 50 ألف متفرج، من الجدير بالذكر أن منتخب العراق هو بطل النسخة الأولى من تلك البطولة، حيث تغلب في مباراة نهائي 2019 على منتخب الإمارات بركلات الترجيح، يواجه منتخب العراق في نهائي 2021 منافسا صعبا لم يخسر أي مباراة في دور المجموعات وهو المنتخب اللبناني، .القنوات الناقلة لمباراة العراق ولبنان للشباب هي قناة دبي الرياضية وقناة العراقية الرياضية HD، وقناة LBC اللبنانية.

موعد لعبة العراق ولبنان للشباب في نهائي غرب آسيا 2021

لعب منتخب العراق في دور المجموعات أربع مباريات، حقق الفوز في ثلاثة وخسر مباراة أمام منتخب اليمن، وحسم المنتخب العراقي صدارة المجموعة برصيد تسع نقاط، منتخب لبنان لعب في دور المجموعات ثلاث مباريات، فاز في اثنتين وتعادل في مباراة، وحسم صدارة مجموعته برصيد سبع نقاط، موعد مباراة العراق ولبنان للشباب يوم الأربعاء في نهائي غرب آسيا 2021 في الأوقات التالية:

الساعة 6 مساء بتوقيت العراق والكويت وقطر والسعودية.

الساعة 7 مساء بتوقيت الإمارات.

الساعة 4 مساء بتوقيت ألمانيا والسويد وفرنسا والنرويج.

الساعة 3 مساء بتوقيت إنجلترا.

الساعة 10 صباحا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

الساعة 2 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.

الساعة 4 بعد منتصف الليل بتوقيت أوكلاند نيوزيلندا.