مباراة العراق ولبنان للناشئين.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لقبل نهائي بطولة غرب آسيا

تحددت المنتخبات الأربعة المتأهلة لدور 4 من بطولة غرب آسيا تحت 17 سنة المقامة في مدينة العقبة الأردنية وهم منتخبات العراق وسوريا ولبنان والأردن، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة لمباراة العراق ولبنان للناشئين في الدور قبل النهائي من بطولة غرب آسيا 2022 المقرر لها اليوم الثلاثاء 28 يونيو 2022، كما نستعرض معكم موعد لعبة العراق للناشئين اليوم بتوقيت العراق والسعودية والإمارات، بتوقيت ألمانيا وفرنسا والسويد، بتوقيت لندن، بتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا.

القنوات الناقلة لمباراة العراق ولبنان للناشئين في قبل النهائي

منتخب العراق للناشئين هو المرشح الأول للفوز بتلك البطولة، القنوات الناقلة لمباراة العراق ولبنان للناشئين اليوم في قبل نهائي غرب آسيا هي قناة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم على اليوتيوب، منتخب العراق للناشئين تأهل للدور نصف النهائي بطلا للمجموعة الأولى بعدما فاز بكل مباريات الدور الأول على الأردن واليمن وعمان.

موعد لعبة العراق ولبنان للناشئين اليوم في قبل نهائي غرب آسيا

منتخب لبنان تأهل إلى قبل نهائي بطولة غرب آسيا للناشئين 2022 وصيفًا للمجموعة الثانية بعدما حقق 6 نقاط، من فوزين على فلسطين والكويت وخسارة أمام سوريا، موعد مباراة العراق ولبنان للناشئين اليوم الثلاثاء في الأوقات التالية:

الساعة 6 مساء بتوقيت السعودية والكويت.

الساعة 7 مساء بتوقيت الإمارات.

الساعة 5 مساء بتوقيت ألمانيا وفرنسا والسويد.

الساعة 4 مساء بتوقيت لندن.

الساعة 11 صباحا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

الساعة 1 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.