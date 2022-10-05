مباراة العراق ولبنان للناشئين.. تعرف على موعد اللعبة والقنوات الناقلة لتصفيات كأس آسيا تحت 17

يلتقي منتخب العراق للشباب مع نظيره منتخب لبنان مساء اليوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022 في مباراة الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة في تصفيات كأس آسيا تحت 17 سنة، حيث نُقدم لكم من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة وموعد مباراة العراق ولبنان للناشئين بتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا، بتوقيت الإمارات والسعودية، بتوقيت ألمانيا والسويد وفرنسا ولندن.

القنوات الناقلة لمباراة العراق ولبنان للناشئين

بخصوص قنوات تذيع لعبة العراق ولبنان للناشئين مباشرة اليوم فسوف تكون منقولة على قناة عمان الرياضية، تُلعب المباراة على مجمع السلطان قابوس الرياضي بمدينة مسقط عاصمة عمان، التي تستضيف مباريات تلك المجموعة الثالثة، يذكر أن منتخب العراق للناشئين قد بدأ تصفيات كأس آسيا تحت 17 سنة بخسارة أمام قطر بنتيجة 1-2.

موعد مباراة العراق ولبنان للناشئين اليوم

ترتيب المجموعة الثالثة في تصفيات كأس آسيا للناشئين 2022 المؤهلة لنهائيات 2023 يتصدرها منتخب قطر برصيد 4 نقاط، يُقاسمه الصدارة منتخب البحرين ولديه نفس الرصيد، ثم يأتي منتخب عمان بثلاث نقاط، العراق ولبنان بلا رصيد حتى الآن، موعد مباراة العراق ولبنان للناشئين اليوم الأربعاء في الأوقات التالية:

الساعة 7.45 مساء بتوقيت العراق والسعودية وقطر.

الساعة 8.45 مساء بتوقيت الإمارات وعمان.

الساعة 6.45 مساء بتوقيت ألمانيا والسويد وفرنسا.

الساعة 5.45 مساء بتوقيت لندن، جرينتش.

الساعة 12.45 ظهرا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

الساعة 2.45 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.