مباراة العراق وموريتانيا.. تعرف على موعد اللعبة والقنوات الناقلة لبطولة كأس العرب للشباب 2022

يستهل منتخب العراق للشباب مشواره في بطولة كأس العرب للشباب 2022 بملاقاة نظيره الموريتاني مساء اليوم السبت على ملعب نادي ضمك بمحافظة خميس مشيط السعودية، مباراة العراق وموريتانيا اليوم في الجولة الثانية من المجموعة الأولى التي تضمن أيضًا المنتخب السعودي تحت 20 سنة، ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة موعد لعبة منتخب العراق للشباب اليوم السبت بتوقيت ألمانيا والسويد وفرنسا، بتوقيت إنجلترا، بتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا.

القنوات الناقلة لمباراة العراق وموريتانيا للشباب

كل الجماهير سوف تتمكن من مشاهدة مباراة العراق وموريتانيا للشباب مباشرة عبر قناة العراقية الرياضية، وقناة الرابعة العراقية، قناة السعودية الرياضية، وأبوظبي الرياضية، كما تنقل الرياضية الموريتانية تلك المباراة، يذكر أنه يتأهل عن مجموعات بطولة كأس العرب تحت 20 سنة 2022 للدور ربع النهائي، أبطال المجموعات الست، مع أفضل منتخبين من أصحاب المركز الثاني.

موعد لعبة العراق وموريتانيا للشباب

شهدت الجولة الأولى من تلك المجموعة الأولى، فوز منتخب السعودية للشباب على المنتخب الموريتاني بهدفين دون رد، ليتصدر المنتخب السعودي جدول ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط. موعد مباراة العراق وموريتانيا للشباب اليوم السبت في الأوقات التالية:

الساعة 9 مساء بتوقيت العراق والسعودية.

الساعة 10 مساء بتوقيت دبي.

الساعة 8 مساء بتوقيت ألمانيا والسويد وفرنسا.

الساعة 7 مساء بتوقيت جرينتش.

الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

الساعة 4 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.