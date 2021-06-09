مباراة العراق وهونغ كونغ منقولة على قناة مفتوحة

يلتقي منتخب العراق مع منتخب هونغ كونغ في مباراة هامة مساء يوم الجمعة ضمن المرحلة قبل الأخيرة من المجموعة الثالثة في تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا، لا بديل أمام الأخضر العراقي في تلك المباراة سوى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاثة، للتمسك بصدارة المجموعة قبل مواجهة إيران في اللقاء الفاصل والجولة الأخيرة، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة لمباراة العراق وهونغ كونغ مباشرة حيث ستكون المباراة منقولة على قنوات مفتوحة، كما نقدم موعد مباراة العراق يوم الجمعة بتوقيت ألمانيا والسويد وهولندا والدنمارك، وبتوقيت أمريكا وكندا والسعودية ودبي.

مباراة العراق وهونغ كونغ وترتيب المجموعة الثالثة

عقد منتخب إبران الموقف على قمة المجموعة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2022 بعد فوزه على المنتخب البحريني بثلاثية في الجولة الماضية، جدول ترتيب المجموعة الثالثة قبل مباراة العراق وهونغ كونغ يوم الجمعة، يتصدرها منتخب العراق برصيد 14 نقطة من 6 مباريات، يأتي منتخب إيران في المركز الثاني برصيد 12 نقطة من 6 مباريات، ثم يأتي منتخب البحرين في المركز الثالث برصيد 12 نقطة ولعب 7 مباريات، ثم يأتي منتخب هونغ كونغ خامسًا برصيد خمس نقاط، ثم كمبوديا متذيلة المجموعة ولها نقطة وحيدة.

القنوات الناقلة لمباراة العراق وهونغ كونغ

تقام المباراة على استاد المحرق بالعاصمة البحرينية المنامة، نتيجة مباراة الدور الأول بين المنتخبين شهدت فوز المنتخب العراقي بهدفين دون رد، من الممكن أن يُريح مدرب العراق كاتانيتش عدد من أوراقه الرابحة من تلك المباراة، وذلك من أجل مباراة إيران يوم الثلاثاء القادم، هذا وسوف تتمكن كل الجماهير من مشاهدة مباراة العراق وهونغ كونغ مباشرة عبر قنوات مفتوحة، حيث ستكون المباراة منقولة على قناة العراقية الرياضية، وقناة الشباب الرياضية.

موعد مباراة العراق وهونغ كونغ

قال حسين علي لاعب المنتخب العراقي “جاهزون لتحقيق الفوز على هونغ كونغ قبل المباراة الحاسمة مع إيران”، بينما اكد سعد ناطق لاعب المنتخب العراقي أن نجوم المنتخب يتمنوا التأهل للمونديال العالمي، وأن هذا الهدف يحتاج إلى تكاتف الجميع، موعد مباراة العراق وهونغ كونغ في الأوقات التالية:

الساعة 7.30 مساء بتوقيت العراق والسعودية وقطر.

الساعة 8.30 مساء بتوقيت دبي.

الساعة 6.30 مساء بتوقيت ألمانيا والسويد والدنمارك وهولندا.

الساعة 5.30 مساء بتوقيت لندن.

الساعة 12.30 ظهرا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.