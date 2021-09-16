مباراة العربي والجهراء.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة – ربع نهائي كأس الأمير الكويتي

يبدأ نادي العربي رحلة الدفاع عن لقبه عندما يلتقي مساء اليوم الجمعة مع نادي الجهراء على ملعب الصداقة في ربع نهائي كأس الأمير الكويتي 2021، حيث نُقدم من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة لمباراة العربي والجهراء مباشرة، ونُقدم أهم تفاصيل تلك المقابلة المرتقبة، كما نستعرض موعد مباراة العربي في كأس الأمير بتوقيت عدد من مدن ودول العالم، بدأ تنظيم بطولة بطولة كأس أمير الكويت لأول مرة عام 1962.

القنوات الناقلة لمباراة العربي والجهراء في كأس الأمير

نادي العربي لم يشارك في الدور التمهيدي من كأس أمير الكويت 2021، وشارك مباشرة في دور الثمانية بوصفه حامل لقب الكأس، بينما تأهل نادي الجهراء إلى دور 8 بعدما تغلب في الدور التمهيدي على نادي الشباب بنتيجة 3-2، القنوات الناقلة لمباراة العربي والجهراء مباشرة في ربع نهائي كأس الأمير هي قناة الكويت الثالثة الرياضية، وتقدم القناة الاستوديو التحليلي للمبارة بمشاركة نجوم التحليل الكروي في الكويت.

موعد مباراة العربي والجهراء في ربع نهائي كأس الأمير

الفائز من مباراة اليوم بين العربي واجهراء يتأهل مباشرة إلى الدور قبل النهائي ليقابل الفائز من مباراة القادسية وبرقان، نادي العربي يتساوي مع القادسية في الفوز بكأس الأمير الكويتي بعدد 16 لقب لكل فريق وهما الأكثر فوزًا بالبطولة، بينما فاز نادي الكويت بالكأس 14 مرة، موعد مباراة العربي والجهراء اليوم الجمعة في كأس سمو الأمير نواف الأحمد الصباح في الأوقات التالية:

الساعة 8 مساء بتوقيت الكويت والسعودية.

الساعة 9 مساء بتوقيت دبي.

الساعة 7 مساء بتوقيت هولندا وألمانيا.

الساعة 6 مساء بتوقيت لندن.