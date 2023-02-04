مباراة العربي والسالمية.. تعرف على موعد نهائي كأس ولي العهد الكويتي 2023

يلتقي النادي العربي مع نادي السالمية مساء يوم الإثنين 6 فبراير 2023 في نهائي كأس سمو الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة لمباراة العربي والسالمية، كما نُقدم لكم موعد مباراة نهائي كأس ولي العهد الكويتي 2023 بتوقيت الإمارات والسعودية وقطر، بتوقيت جرينتش وأمريكا وكندا.

القنوات الناقلة لمباراة العربي والسالمية النهائية

بخصوص قنوات تذيع مباراة نهائي كأس ولي العهد الكويتي 2023 فسوف تكون منقولة على قناة الكويت الرياضية، وسوف تكون المباراة مهرجان رياضي كبير، تُقام المباراة على ملعب جابر الكبير، العربي حقق لقب ولي العهد ثماني مرات، في حين حقق نادي السالمية تلك الكأس مرتين.

موعد نهائي كأس ولي العهد الكويتي 2023

الأندية الأكثر فوزًا بكأس ولي العهد هي القادسية والكويت، كل فريق منهما حقق اللقب 9 مرات، العربي تأهل للمباراة النهائية بالفوز على القادسية بنتيجة 3-0، السالمية تغلب في قبل النهائي على الساحل بركلات الترجيح، موعد مباراة العربي والسالمية يوم الإثنين في الأوقات التالية:

الساعة 6 مساء بتوقيت الكويت والسعودية وقطر.

الساعة 7 مساء بتوقيت الإمارات.

الساعة 4 مساء بتوقيت ألمانيا وفرنسا.

الساعة 3 عصرا بتوقيت لندن.

الساعة 10 صباحًا بتوقيت نيويورك أمريكا وتورنتو كندا.