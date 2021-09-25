مباراة العربي والقادسية.. تعرف على موعد اللعبة والقنوات الناقلة لنصف نهائي كأس الأمير الكويتي 2021

يستضيف استاد جابر الكبير، يوم الإثنين 27 سبتمبر 2021، مباراة قبل نهائي كأس الأمير والتي تجمع بين العربي والقادسية بحضور 24 ألف متفرج في قمة كروية كويتية مرتقبة، ونستعرض من خلال هذا التقرير موعد مباراة العربي والقادسية بتوقيت الكويت وبتوقيت دبي والسعودية، وبتوقيت أستراليا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا، كما نقدم أسماء القنوات الناقلة لمباراة العربي في قبل نهائي كأس الأمير نواف الصباح، الفائز في تلك المباراة يتأهل مباشرة للمباراة النهائية ليقابل الفائز من مباراة الكويت وكاظمة.

القنوات الناقلة لمباراة العربي والقادسية في قبل نهائي كأس الأمير 2021

العربي يتساوى مع القادسية في عدد مرات الفوز ببطولة كأس الأمير، حيث فاز كل فريق منهما بتلك البطولة 16 مرة، وهم الأكثر فوزا بها، يليهم نادي الكويت الذي حقق هذا الكأس 14 مرة من قبل، نادي العربي هو حامل لقب البطولة ويدافع عن لقبه هذا الموسم، القنوات الناقلة لمباراة العربي والقادسية مباشرة سوف تكون قناة الكويت الثالثة الرياضية، وتقدم القناة الاستوديو التحليلي للمباراة.

موعد مباراة العربي والقادسية

نادي العربي لم يشارك في الدور التمهيدي من بطولة كأس الأمير الكويتي 2021، وشارك مباشرة من دور الثمانية على اعتبار أنه حامل اللقب، وتغلب العربي في ربع النهائي على نادي الجهراء بخماسية دون رد، نادي القادسية تغلب في الدور التمهيدي على التضامن 1-0، قبل أن يفوز على برقان في ربع النهائي بنتيجة 2-0، موعد لعبة العربي والقادسية يوم الإثنين في الأوقات التالية:

الساعة 8 مساء بتوقيت الكويت والسعودية والبحرين.

الساعة 9 مساء بتوقيت دبي.

الساعة 7 مساء بتوقيت السويد وهولندا.

الساعة 6 مساء بتوقيت بريطانيا.

الساعة 1 بعد الظهر بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

الساعة 3 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.