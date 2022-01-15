مباراة العربي والكويت.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لكأس السوبر الكويتي 2022

يلتقي النادي العربي مع نادي الكويت مساء يوم الإثنين 17 يناير 2022 على لقب كأس السوبر الكويتي 2021-2022 حيث يشارك العربي في تلك المباراة بوصفه بطل الدوري الكويتي 2021 والكويت هو بطل كأس الأمير 2021، هذا ونُقدم من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة لمباراة العربي والكويت المرتقبة مباشرة، كما نُقدم لكم موعد مباراة السوبر الكويتي 2022 يوم الإثنين بتوقيت الكويت والسعودية والإمارات، وبتوقيت إنجلترا، وبتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا.

القنوات الناقلة لمباراة العربي والكويت على كأس السوبر

مباراة كأس السوبر الكويتي 2021 هي النسخة رقم 14 في تاريخ تلك البطولة، القادسية هو حامل اللقب والأكثر فوزًا بالبطولة بعدد 6 ألقاب، نادي الكويت ثاني أكثر الأندية فوزا بتلك البطولة بعدد خمسة ألقاب، نادي العربي في المركز الثالث بعدما فاز بالسوبر الكويتي مرتين من قبل، القنوات الناقلة لمباراة العربي والكويت السوبر مساء الإثنين هي القناة الكويتية الثالثة الرياضية.

موعد لعبة العربي والكويت في مباراة السوبر 2022

تقابل العربي والكويت مرة واحدة هذا الموسم، وذلك في الأسبوع الماضي ضمن مباريات الدوري الكويتي، وحقق النادي العربي الفوز بهدف دون رد، سجله علاء الدين الدالي، موعد مباراة العربي والكويت على كأس السوبر الكويتي يوم الإثنين في الأوقات التالية:

الساعة 7 مساء بتوقيت الكويت والسعودية.

الساعة 8 مساء بتوقيت الإمارات.

الساعة 4 مساء بتوقيت إنجلترا.

الساعة 11 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة الأمريكية وشرق كندا.

الساعة 3 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.