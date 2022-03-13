مباراة العربي والكويت.. تعرف على موعد والقنوات الناقلة لنهائي كأس ولي العهد 2022

بحضور وتحت رعاية صاحب سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح تُقام مباراة نهائي كأس ولي العهد الكويتي مساء يوم الثلاثاء 15 مارس 2022، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير موعد مباراة العربي والكويت النهائية والقنوات الناقلة للمباراة النهائية المرتقبة، نادي الكويت يبحث عن اللقب العاشر من تلك الكأس، في حين يبحث النادي العربي عن الكأس واللقب الثامن له، يذكر أن الكويت والقادسية حققوا لقب تلك الكأس 9 مرات، والعربي فاز بها سبع مرات.

القنوات الناقلة لمباراة العربي والكويت النهائية

تُقام المباراة على استاد جابر الكبير، الدخول مجاني لكل الجماهير الراغبة في حضور نهائي كأس ولي العهد الكويتي، وذلك كما أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم، القنوات الناقلة لمباراة العربي والكويت هي القناة الرياضية الكويتية، والتي ستقدم تغطية شاملة ومميزة لهذا الحدث الرياضي المرتقب.

موعد مباراة العربي والكويت نهائي كأس ولي العهد الكويتي 2022

من المرتقب أن تشهد المباراة حضور جماهير كبير في مدرجات استاد جابر الكبير، حكم مباراة نهائي كأس ولي العهد سوف يكون الحكم الدولي الجنوبي إفريقي فيكتور جوميز وهو أحد أهم حكام القارة الإفريقية، موعد لعبة العربي والكويت النهائية يوم الثلاثاء في الأوقات التالية:

الساعة 6.20 مساء بتوقيت الكويت والسعودية.

الساعة 7.20 مساء بتوقيت دبي.