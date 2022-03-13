مباراة العربي والكويت.. تعرف على موعد والقنوات الناقلة لنهائي كأس ولي العهد 2022

بواسطة محمود عطا الله
مباراة العربي والكويت نهائي كاس ولي العهد مباراة العربي والكويت نهائي كاس ولي العهد

بحضور وتحت رعاية صاحب سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح تُقام مباراة نهائي كأس ولي العهد الكويتي مساء يوم الثلاثاء 15 مارس 2022، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير موعد مباراة العربي والكويت النهائية والقنوات الناقلة للمباراة النهائية المرتقبة، نادي الكويت يبحث عن اللقب العاشر من تلك الكأس، في حين يبحث النادي العربي عن الكأس واللقب الثامن له، يذكر أن الكويت والقادسية حققوا لقب تلك الكأس 9 مرات، والعربي فاز بها سبع مرات.

1 القنوات الناقلة لمباراة العربي والكويت النهائية
2 موعد مباراة العربي والكويت نهائي كأس ولي العهد الكويتي 2022

القنوات الناقلة لمباراة العربي والكويت النهائية

تُقام المباراة على استاد جابر الكبير، الدخول مجاني لكل الجماهير الراغبة في حضور نهائي كأس ولي العهد الكويتي، وذلك كما أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم، القنوات الناقلة لمباراة العربي والكويت هي القناة الرياضية الكويتية، والتي ستقدم تغطية شاملة ومميزة لهذا الحدث الرياضي المرتقب.

موعد مباراة العربي والكويت نهائي كأس ولي العهد الكويتي 2022

من المرتقب أن تشهد المباراة حضور جماهير كبير في مدرجات استاد جابر الكبير، حكم مباراة نهائي كأس ولي العهد سوف يكون الحكم الدولي الجنوبي إفريقي فيكتور جوميز وهو أحد أهم حكام القارة الإفريقية، موعد لعبة العربي والكويت النهائية يوم الثلاثاء في الأوقات التالية:
الساعة 6.20 مساء بتوقيت الكويت والسعودية.
الساعة 7.20 مساء بتوقيت دبي.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار الرياضة

ترتيب مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2022.. حاليًا قبل جولتين من نهاية دور 16

أخبار الرياضة

الأندية المتأهلة لدور 8 من دوري أبطال أوروبا 2022 – ربع النهائي


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.