مباراة العراق والكويت للشباب.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لبطولة غرب آسيا 2021

يلتقي منتخب العراق للشباب مع نظيره منتخب الكويت مساء يوم السبت 20 نوفمبر 2021 في الجولة الأولى من المجموعة الأولى في كأس غرب آسيا للشباب 2021 التي تستضيفها العراق، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة لمباراة العراق والكويت للشباب مباشرة، وموعد لعبة العراق للشباب بتوقيت ألمانيا والسويد وجرينتش، وبتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا.

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وتضم المجموعة الأولى من بطولة غرب آسيا للشباب تحت 18 سنة إلى جانب العراق والكويت منتخبات اليمن وفلسطين والبحرين، وتصم المجموعة الثانية أربعة منتخبات شابة وهي سوريا والأردن والإمارات ولبنان.

القنوات الناقلة لمباراة العراق والكويت بطولة غرب آسيا للشباب 2021

سوف تتمكن كل الجماهير من مشاهدة المباراة عبر عدة قنوات مفتوحة فضائية، حيث من المرتقب أن تذيع كل مباريات بطولة غرب آسيا 2021 للشباب كل القنوات الرياضية للدول المشاركة في البطولة، فسوف تكون القنوات الناقلة لمباراة العراق والكويت للشباب قناة العراق الرياضية، وقناة الكويت الثالثة الرياضية.

موعد لعبة العراق والكويت للشباب

نظام البطولة، هو أن تُقام بين فرق كل مجموعة دوري من دور واحد، وفي نهايته، يتأهل بطل كل مجموعة إلى المباراة النهائية، تُقام مباريات مجموعة العراق وهي المجموعة الأولى على ملعب البصرة الدولي، موعد مباراة العراق والكويت للشباب في الأوقات التالية:

الساعة 8 مساء بتوقيت الكويت والعراق والسعودية.

الساعة 9 مساء بتوقيت دبي.

الساعة 6 مساء بتوقيت ألمانيا والسويد.

الساعة 5 مساء بتوقيت جرينتش.

الساعة 12 ظهرا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

الساعة 4 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.