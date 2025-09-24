مباراة العروبة ضد القادسية على صفيح ساخن والنتيجة 2-1.. من يخطف بطاقة الصعود؟

تعيش جماهير كرة القدم السعودية أجواءً مثيرة اليوم الأربعاء، مع المواجهة القوية التي تجمع بين العروبة ضد القادسية في إطار منافسات دور الـ32 من كأس الملك. المباراة تقام على ملعب جامعة الجوف وتشهد حماساً كبيراً سواء داخل المستطيل الأخضر أو في مدرجات الجماهير.

تفاصيل الشوط الأول

انطلقت المباراة بقوة منذ صافرة البداية، حيث نجح فريق القادسية في افتتاح التسجيل مبكراً عبر خوليان كينيونيس في الدقيقة التاسعة، مستفيداً من تمريرة متقنة وضعت الكرة أمامه ليضعها بثقة في الشباك. ولم تمر سوى دقائق قليلة حتى عاد فريق العروبة للرد بهدف التعادل عن طريق أبوبكر دومبيا في الدقيقة 16 بعد هجمة مرتدة سريعة أنهى بها الكرة بدقة.

لكن الإثارة لم تتوقف عند هذا الحد، فالقادسية واصل ضغطه الهجومي حتى تمكن ناتشو من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 35 ليعيد التقدم لفريقه ويشعل المباراة من جديد. لينتهي الشوط الأول بتقدم القادسية 2-1.

أجواء المباراة

المباراة تُلعب على صفيح ساخن، حيث يسيطر الحماس على اللاعبين والجماهير في المدرجات، وكل فريق يطمح لانتزاع بطاقة الصعود إلى الدور التالي. العروبة يحاول العودة في النتيجة عبر هجمات مرتدة سريعة، فيما يتمسك القادسية بتقدمه ويحاول إضافة هدف ثالث لحسم اللقاء مبكراً.

من يخطف بطاقة الصعود؟

حتى الآن، الكفة تميل لصالح القادسية بفضل تقدمه، لكن كرة القدم لا تعرف المستحيل. العروبة ما زال في أجواء المنافسة وبإمكانه قلب الطاولة في الشوط الثاني. ومع بقاء 45 دقيقة أخرى، يبقى كل شيء ممكناً في مباراة لا تخلو من الإثارة والتشويق.

الأنظار تتجه الآن إلى الشوط الثاني الذي سيحدد من يخطف بطاقة الصعود ويواصل مشواره في بطولة كأس الملك.