مباراة القادسية والعربي.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لقمة الجولة الثانية من الدوري الكويتي 2022

يلتقي نادي القادسية مع نادي العربي مساء يوم السبت 27 نوفمبر 2021 في قمة مباريات الجولة الثانية من الدوري الكويتي 2022/2021، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة لمباراة القادسية والعربي مباشرة، كما نقدم لكم موعد لعبة ديربي الكويتي الكبير بتوقيت عدد من دول الخليج العربي، وبتوقيت لندن، وبتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا.

القنوات الناقلة لمباراة القادسية والعربي في الدوري الكويتي

الديربي الكويتي 2022، هو ثاني لقاء يجمع بين القادسية والعربي في بداية الموسم الكروي الجديد، حيث تقابل الفريقان في قبل نهائي كأس الأمير، وقد حقق نادي القادسية الفوز بهذا اللقاء بنتيجة 1-0، سجل هذف المباراة الوحيد علي فايز، القنوات الناقلة لمباراة القادسية والعربي في الدوري الكويتي مباشرة هي القناة الثالثة الرياضية، والتي سوف تُقدم تغطية مميزة للقاء.

موعد لعبة القادسية والعربي يوم السبت

بدأ نادي القادسية بطولة الدوري الكويتي 2022 بتحقيق الفوز على نادي الشباب بنتيجة 2-0، سجل الهدفين أحمد الظفيري وعيد الرشيدي، نادي العربي حامل اللقب فاز في الجولة الأولى على التضامن بنتيجة 4-1 أحرز السنوسي الهادي هدفين وهدف لكل من كنيزيفتش وسلطان العنزي، موعد مباراة القادسية والعربي يوم السبت في ألأوقات التالية:

الساعة 7.35 مساء بتوقيت الكويت والسعودية وقطر.

الساعة 8.35 مساء بتوقيت الإمارات.

الساعة 4.35 مساء بتوقيت لندن.

الساعة 11.35 صباحا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

الساعة 3.35 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.