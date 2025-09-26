مباراة القادسية والكويت اليوم في الدوري.. اختبار حقيقي للفولت العالي “كهربا”

تُقام اليوم الجمعة 26 سبتمبر 2025 قمة الدوري الكويتي الممتاز “زين” بين القادسية والكويت في مباراة جماهيرية مرتقبة، مباراة اليوم في الجولة الرابعة من دوري زين الكويتي، وتُقام على استاد جابر الكبير، مباراة اليوم سوف تكون قوية جدًا بين متصدري جدول ترتيب دوري الكويت.

بعد ثلاث جولات تتقاسم فرق القادسية والكويت والعربي صدارة جدول ترتيب الدوري الكويتي زين 2025-2026، وكل فريق لديه 7 نقاط، ثم يأتي السالمية وله 6 نقاط، ثم كاظمة وله 5 نقاط، يُراهن نادي القادسية اليوم على نجومه الجدد وفي مقدمتهم المصري محمود عبد المنعم كهربا والذي تألق بشدة خلال الجولات السابقة.

القادسية ضد الكويت:

االمباراة منقولة على قناة الكويت الرياضية والتي تُقدم تغطية شاملة للديربي الكويتي اليوم، موعد مباراة القادسية والكويت اليوم الجمعة في الأوقات التالية:

الساعة 6.05 مساء بتوقيت الكويت والرياض.

الساعة 7.05 مساء بتوقيت دبي.

الساعة 4.05 بتوقيت لندن.