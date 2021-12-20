مباراة القادسية والكويت.. تعرف على موعد لعبة نهائي كأس الأمير الكويتي 2021 والقنوات الناقلة

يلتقي نادي القادسية مع نادي الكويت مساء اليوم الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 في مباراة نهائي كأس الأمير الكويتي 2021 والتي تُقام على استاد جابر الكبير، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة لمباراة القادسية والكويت مباشرة والتي ستكون منقولة على قنوات فضائية مفتوحة، كما نُقدم لكم موعد لعبة نهائي كأس الأمير الكويتي 2021 اليوم الثلاثاء بتوقيت السعودية والإمارات، وبتوقيت ألمانيا والسويد وإيطاليا، وبتوقيت إنجلترا، وبتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا.

القنوات الناقلة لمباراة القادسية والكويت في نهائي كأس الأمير

سوف تتمكن الجماهير حول العالم من مشاهدة نهائي كأس الأمير الكويتي عبر عدة منصات، فسوف تكون القنوات الناقلة لمباراة القادسية والكويت مباشرة اليوم القناة الكويتية الثالثة الرياضية، كما يمكن مشاهدة المباراة عبر موقع تلفزيون الكويت على الإنترنت، تُقام المباراة النهائية اليوم تحت رعاية أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

موعد لعبة القادسية والكويت في نهائي كأس الأمير الكويتي 2021 اليوم

نادي القادسية يتصدر جدول أكثر الأندية فوزا بكأس الأمير بالتساوي مع النادي العربي بعدد 16 لقب لكل فريق، يأتي نادي الكويت في المركز الثالث بعدد 14 لقبًا، سوف تشارك في تصوير المباراة النهائية اليوم الكاميرا العنكبوتية، موعد لعبة القادسية والكويت في النهائي اليوم الثلاثاء في الأوقات التالية:

الساعة 6.45 مساء بتوقيت الكويت والسعودية.

الساعة 7.45 مساء بتوقيت الإمارات.

الساعة 4.45 مساء بتوقيت ألمانيا والسويد وإيطاليا.

الساعة 3.45 مساء بتوقيت إنجلترا.

الساعة 10.45 صباحا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

الساعة 2.45 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.