مباراة القادسية والكويت في قبل نهائي آسيا لكرة اليد 2022.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة

يلتقي نادي القادسية مع مواطنه الكويت اليوم الأربعاء 29 يونيو 2022 في مباراة الدور قبل النهائي من بطولة كأس آسيا للأندية الأبطال لكرة اليد المقامة حاليًا في الهند، حيث يسعى كل فريق للفوز والتأهل إلى المباراة النهائية، يذكر ان الفائز من مباراة القادسية والكويت لكرة اليد اليوم سوف يلتقي في النهائي مع الفائز من مباراة العربي الكويتي والنجمة البحريني.

موعد مباراة القادسية والكويت في قبل نهائي آسيا لكرة اليد والقنوات الناقلة

بخصوص القنوات الناقلة لمباراة اليوم فسوف تتمكن الجماهير من مشاهدة قبل نهائي آسيا 2022 لكرة اليد على قناة الكاس one، كما ستكون منقولة على القناة الكويتية الرياضية، موعد مباراة القادسية والكويت لكرة اليد اليوم في كأس آسيا سوف تبدأ عند الساعة 3.30 مساء بتوقيت الكويت.

نادي القادسية تأهل للدور قبل النهائي بعدما حسم صدارة المجموعة الأولى، في حين تأهل نادي الكويت وصيفًا للمجموعة الثانية خلف نادي النجمة البحريني، يذكر أن تلك البطولة مؤهلة لكأس العالم للأندية القادمة والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية.