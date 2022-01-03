مباراة القادسية وكاظمة.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة للدوري الكويتي 2022

يلتقي نادي القادسية مع نادي كاظمة في ديربي الدوري الكويتي اليوم الثلاثاء 4 يناير 2022 في قمة الأسبوع الثامن، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة لمباراة القادسية والكويت، فسوف تذيع قناة قطرية فضائية مفتوحة مباراة اليوم إلى جانب الرياضية الكويتية، كما نُقدم لكم موعد لعبة اليوم بتوقيت الكويت والسعودية والإمارات، بتوقيت إنجلترا وألمانيا، وبتوقيت أمريكا وكندا.

القنوات الناقلة لمباراة القادسية وكاظمة

كل الجماهير حول العالم سوف تتمكن من مشاهدة مباراة القادسية والكويت على عدة قنوات، فقد أعلنت القنوات الكأس الرياضية أن قناة الكأس الرابعة سوف تذيع مباراة قمة الدوري الكويتي اليوم، كما تذيع المباراة قناة الكويت الرياضية الثالثة، ويمكن مشاهدة المباراة عبر موقع تلفزيون الكويت الرسمي على شبكة الإنترنت، نادي كاظمة يُقدم عروض قوية هذا الموسم، بينما دخل نادي القادسية في سلسلة من العروض غير الجيدة مؤخرا.

موعد لعبة القادسية وكاظمة اليوم

نادي كاظمة يتصدر جدول ترتيب الدوري الكويتي بعد مرور سبعة أسابيع برصيد 17 نقطة، يليه الكويت وله 16 نقطة، ثم السالمية 14 نقطة، ثم القادسية 13 نقطة، فالعربي 11 نقطة، يدير اللقاء طاقم تحكيم دولي من الإمارات بقيادة يحيي الملا وصقر الزعابي، موعد مباراة القادسية وكاظمة اليوم الثلاثاء في الأوقات التالية:

الساعة 5.15 مساء بتوقيت الكويت والسعودية وقطر

الساعة 6.15 مساء بتوقيت الإمارات.

الساعة 3.15 مساء بتوقيت ألمانيا.

الساعة 2.15 عصرا بتوقيت إنجلترا.

الساعة 9.15 صباحا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.