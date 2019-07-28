“تفاصيل” مباراة الكلاسيكو المصري بين الأهلي و الزمالك بالدوري و القمة 118

مباراة الكلاسيكو المصري بين الأهلي و الزمالك من أكثر مباريات الدوري المصري الممتاز حماسة و التي ينتظرها الجميع،و فاز المارد الأحمر في المباراة الماضية و التي جمعته مع نادي المقاولون العرب،و أستطاع النادي الأهلي تحقيق فوز ساحق بعد الإنتصار علي المقاولون العرب بثلاثية نظيفة،و قد تم حسم الفريق الفائز بالدوري المصري الممتاز وهو النادي الأهلي،و تعتبر المباراة التي ستجع المارد الأحمر مع الزمالك اليوم مجرد مباراة عادية و ليست مصيرية.

موعد مباراة الكلاسيكيو بين الأهلي و الزمالك بالدوري المصري الممتاز اليوم

و ستقام مباراة الأهلي ضد الزمالك على أرض أستاد برج العرب،و ستنطلق صافرة الشوط الأول في تمام الساعة 8:00 مساء بتوقيت مصر و 9:00 بتوقيت السعودية،و سيحاول نادي القلعة البيضاء الفوز اليوم أمام الأهلي لتحقيق النصر الذي سينسي جماهير الزمالك الخسارة الفاجعة للدوري الممتاز،و سيحاول نادي الأهلي الفوز على الزمالك لتستطيع فرحة جماهير المارد الأحمر أن تكتمل بالفوز بدرع الدوري الممتاز و الفوز على القلعة البيضاء.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي و الزمالك اليوم

ستنقل قناة أون سبورت المباراة بالإضافة إلى قناة تايم سبورتس و التي تبث على الأرضي،و مبروك الفوز للنادي الأهلي بالدرع،و يمكنك الإطلاع علي تردد قناة “on sport” على النايل سات لتستطيع متابعة المباراة.

كابتن “رضا عبد العال” يتحدث عن مباراة القمة بين الأهلي و الزمالك

وقد طالب كابتن “عبد العال” بتغيير مدرب المنتخب الوطني بمدرب وادي دجلة،و قد طلب بوحدة الفريق و ألا يكون المنتخب محمد صلاح فقط،و قد تحدث “عبد العال” عن مباراة القمة بين الأهلي و الزمالك وقال بأنه الماتش الوحيد الذي لا يمكن التنبؤ به،و صرح في المحادثة التليفونية بأن لاعبين الأهلي قد نجحوا بالفوز بالدوري،و من جهه أخري قد يفوز نادي الزمالك ليثبت كفاءته و أن حالة اللاعبين هي من ستقرر الفوز.

ونفي “رضا عبد العال” قوله بأن الزمالك هو بطل الدوري،و أوضح بأنه قد تنبأ بفوز الزمالك بكأس الكونفدرالية و فوز الأهلي بالدوري المصري الحالي،و أوضح أحد مقدمين البرنامج الرياضي علي قناة “الحدث اليوم” بأنك أول من تنبأ بخروج المنتخب من كأس العالم.