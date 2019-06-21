مباراة الكونغو وأوغندا غدا.. الموعد والقنوات الناقلة “مجموعة مصر”

ننشر موعد مباراة الكونغو وأوغندا المقرر لها مساء يوم السبت 22 يونيو 2019 ومباراة ختام الجولة الأولى من المجموعة الأولى لكأس أمم أفريقيا 2019 “مجموعة مصر”، حيث نقدم لكم كل أخبار تلك المقابلة القوية وأسماء القنوات الناقلة لها مباشرة على الهواء، كما يسعد موقع كلمة أن يقدم أيضا ترتيب مجموعة مصر الآن بعد وأثناء الجولة الأولى وقبل مبارة اليوم المرتقبة، يذكر أنه يصعد للدور القادم وهو دور 16، أول وثاني كل مجموعة، مع أفضل أريعة منتخبات من أصحاب المركز الثالث.

القنوات الناقلة لمباراة الكونغو وأوغندا

تقام المقابلة على استاد القاهرة الدولي، ومن المرتقب أن يشهد اللقاء حضور جماهيري جيد، وبخصوص قنوات تذيع مباراة الكونغو وأوغندا فسوف تذيع البث المباشر للمباراة قناة bein sports MAX1HD، كما تذيع البث المباشر للمباراة قناة تايم سبورت الأرضية والتي يشهدها المتواجدين داخل مصر، هذا وتقدم كل قناة الاستوديو التحليلي مع أفضل نجوم التحليل الكروي الرياضي.

موعد مباراة الكونغو وأوغندا

حكم المباراة سيكون الدولي المغربي المتميز رضوان جيد، بينما سيكون المعلق على المقابلة عبر قنوات بي إن سبورتس الكابتن أحمد عبده، المباراة هامة لكلا المنتخبين في مشوار التأهل للدور القادم، موعد مباراة الكونغو وأوغندا سيكون في الأوقات التالية:

الساعة 4.30 مساء بتوقيت مصر.

الساعة 5.30 مساء بتوقيت السعودية والكويت والبحرين والعراق.

الساعة 6.30 مساء بتوقيت الإمارات.