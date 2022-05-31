مباراة الكويت وأستراليا الأولمبي.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لكأس آسيا تحت 23 سنة 2022

يلتقي منتخب الكويت الأولمبي مع نظيره الأسترالي مساء اليوم الأربعاء 1 يونيو 2022 ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثانية في بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة 2022، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة لمباراة الكويت وأستراليا الأولمبي مباشرة، حيث تترقب كل الجماهير الكويتية مشاهدة تلك المباراة الهامة، كما نُقدم موعد لعبة منتخب الكويت الأولمبي اليوم بتوقيت الكويت والإمارات، وبتوقيت لندن وأمريكا وكندا وأستراليا.

القنوات الناقلة لمباراة الكويت وأستراليا الأولمبي

كل الجماهير سوف تتمكن من مشاهدة تلك المقابلة الهامة، حيث أن القنوات الناقلة لمباراة الكويت وأستراليا الأولمبي مباشرة اليوم هي قناة بي إن سبورتس AFC 1 التي تقدم تغطية شاملة للمباراة، من الجدير بالذكر أن تأهل الكويت إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة 2022 عبر التصفيات التي أقيمت في أوزبكستان وتألق الأزرق وقتها وتأهل عن جدارة.

موعد مباراة الكويت وأستراليا الأولمبي اليوم

تضم المجموعة الثانية إلى جانب الكويت وأستراليا منتخبات العراق والأردن، يتأهل إلى الدور ربع النهائي بطل ووصيف المجموعة، يذكر أن منتخب الكويت تحت 23 سنة لديه عدد من الغيابات بسبب اختبارات نهاية العام، موعد مباراة الكويت وأستراليا الأولمبي اليوم الأربعاء في الأوقات التالية:

الساعة 4 مساء بتوقيت الكويت والسعودية.

الساعة 5 مساء بتوقيت الإمارات.

الساعة 2 ظهرا بتوقيت لندن.

الساعة 9 صباحا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

الساعة 11 مساء بتوقيت سيدني أستراليا.