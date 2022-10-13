مباراة الكويت وأستراليا للشباب.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لتصفيات آسيا تحت 20 سنة

بواسطة محمود عطا الله
مباراة الكويت وأستراليا للشباب مباراة الكويت وأستراليا للشباب

يلتقي منتخب الكويت للشباب مع نظيره الأسترالي مساء اليوم الجمعة 14 أكتوبر 2022 في الجولة الأولى من المجموعة الثامنة في تصفيات كأس آسيا للشباب المؤهلة لنهائيات اوزبكستان 2023، نُقدم لكم من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة وموعد مباراة الكويت وأستراليا للشباب تحت 20 سنة اليوم، هذا ويستضيف ملعب علي صباح السالم بنادي النصر في الكويت كل مباريات المجموعة، تضم تلك المجموعة منتخبات الكويت والعراق وأستراليا والهند.

القنوات الناقلة لمباراة الكويت وأستراليا للشباب

بخصوص قنوات تذيع مباراة الكويت وأستراليا للشباب مباشرة على الهواء فسوف تكون منقولة على القناة الرياضية الكويتية، وسوف نتابع معكم في حال نقل المباراة على قنوات آخرى، تصفيات كأس آسيا للشباب تحت 20 سنة تضم 10 مجموعات، أقيمت مباريات كل المجموعات بالفعل خلال سبتمبر الماضي، ويتقبى مباريات تلك المجموعة.

موعد مباراة الكويت وأستراليا للشباب اليوم

نظام تصفيات كأس آسيا للشباب 2023، أنها تتكون من عشر مجموعات، يتأهل إلى أوزبكستان أبطال المجموعات العشرة، مع أفضل خمسة منتخبات من أصحاب المركز الثاني، موعد مباراة الكويت وأستراليا للشباب اليوم في الأوقات التالية:
الساعة 7.30 مساء بتوقيت الكويت والسعودية.
الساعة 8.30 مساء بتوقيت دبي.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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