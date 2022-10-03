مباراة الكويت وأوزبكستان لكرة الصالات.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لكأس آسيا 2022

مباراة صعبة تنتظر منتخب الكويت لكرة القدم للصالات مساء اليوم الإثنين 2022 عندما يلتقي مع نظيره منتخب أوزبكستان في ربع نهائي كأس آسيا للصالات 2022، نجوم منتخب الكويت للصالات ينتظرون الدعم الجماهيري الكبير اليوم، لتخطي منتخب أوزبكستان والتأهل للدور قبل النهائي، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة وموعد مباراة الكويت وأوزبكستان لكرة الصالات بتوقيت السعودية ودبي وقطر، بتوقيت لندن “جرينتش”، بتوقيت أمريكا وكندا.

القنوات الناقلة لمباراة الكويت وأوزبكستان للصالات

بخصوص قنوات تذيع مباراة الكويت وأوزبكستان لكرة الصالات مباشرة في دور 8 من كأس آسيا 2022 فسوف تتمكن الجماهير من مشاهدة تلك المبارة عبر قناة Bein sports AFC الناقل لتلك البطولة، منتخب الكويت تأهل لربع نهائي آسيا للصالات بعد حصوله على المركز الثاني في المجموعة الأولى، حيث حصد المنتخب الكويت لكرة الصالات خمس نقاط من فوز وتعادلين.

موعد مباراة الكويت وأوزبكستان لكرة الصالات اليوم

منتخب أوزبكستان حقق العلامة الكاملة في دور المجموعات، بعدما فاز بكل مبارياته وتصدر المجموعة الثانية، موعد مباراة الكويت وأوزبكستان لكرة الصالات اليوم الإثنين في الأوقات التالية:

الساعة 8 مساء بتوقيت الكويت والسعودية وقطر.

الساعة 9 مساء بتوقيت دبي.

الساعة 7 مساء بتوقيت لندن، جرينتش.

الساعة 2 عصرا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.